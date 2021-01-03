1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pınar Gültekin cinayetinde 2 rapor ortaya çıktı

Pınar Gültekin cinayetinde yarın görülecek olan ikinci duruşma dört gözle bekleniyor. İlk duruşmada katil Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığı raporu istenmişti. Adli Tıp o raporu hazırladı.
 03 Ocak 2021 14:57
+Aa- Yazdır
Pınar Gültekin cinayetinde 2 rapor ortaya çıktı

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak ikinci duruşmaya sanık Cemal Metin Avcı tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılacak. Diğer tutuklu sanık Mertcan Avcı ise mahkeme heyeti huzurunda savunma yapacak.

Saat 13.30'da başlayacak duruşmaya Gültekin'in yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Muğla Barosu temsilcileri, kadın hakları derneklerinin üyeleri ve taraf avukatlarının katılması bekleniyor.

Duruşmada, 23 Aralık 2020'de yapılan keşifle ilgili bilirkişi raporunun değerlendirileceği ve haklarında zorla getirilme kararı verilen 2 tanığın dinleneceği öngörülüyor.

Sanık Cemal Metin Avcı'nın panik atak teşhisi ve Gültekin'in kesin ölüm nedenin saptanması için adli tıp kurumundan gönderilen raporların da duruşmada değerlendirilmesi bekleniyor.

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) kaybolduktan 5 gün sonra 21 Temmuz 2020'de cesedinin bulunmasıyla ilgili genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı tutuklanmıştı.

İşte CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk'ün aktarımları;

Son dakika gelişmesiyle Muğla'dan karşınızdayız. Önemli bir bilgiyi aktaracağım sizlere. Sanık Cemal Metin Avcı katil zanlısının akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor geldi elimize ulaştı. Akıl sağlığı tam yerinde, ceza ehliyeti ise tam. Bir önceki duruşmada mahkeme katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair bir rapor istemişti. İşte o rapor geldi: Akli dengesi yerinde...

Mahkeme başka ne tür raporlar istemişti. Pınar Gültekin'in otoprsi raporunun yeninden hazırlanması istenmişti. O rapor da çıktı. Bu da yeni bir gelişme. Adli Tıp raporundaysa cesedin tamamının yanmış bu nedenle ölüm zamanının ve sebebinin belli olmadığına dair yani diri diri mi yakıldı yoksa boğulduktan sonra öldükten sonra o varile atıldığına yakıldığına dair Adli Tıp raporunda kesin bir belirti oluşturulamadı. Bunu söyleyelim bu da yeni bir bilgi. Raporda bu iki gelişme sıcak bir bilgi.

Çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Yarın ikinci duruşma olacak. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı Muğla Adliyesi'ndeki duruşmaya gelmeyecek. Bilişim sistemi ses ve görüntülü sistemle duruşmaya katılacak. Afyonkarahisar'da F Tipi cezaevinden katılacak duruşmaya. Kardeşi de tutuklanmıştı, hapisteydi. Yarın kardeşi Mertcan Avcı duruşmaya katılacak. Fiziken gelecek. Bunun da altını çizelim.

'BİR RAPOR DAHA GELECEK'

Ve bir rapor daha yarın gelecek. Henüz gelmedi. Yarın sabah gelecek. Şimdi hatırlarsınız belki. Geçen hafta katil zanlısı Cemal Metin Avcı cinayet mahalline götürülmüş bir keşif yapılmıştı olay yeri inceleme ekipleriyle. Bilirkişi raporunun çıkması bekleniyor. Henüz bu rapor çıkmadı. Yarın sabah o bilirkişi raporunun çıkacağını belirtelim. Yani bu tüm mahkemenin ilk duruşmada 9 Kasım'da Muğla Adliyesi'nde görülen 10 saat süren o duruşmanın sonucunda bu raporları istemişti. Ve 4 Ocak'a ertelemişti mahkeme ikinci duruşmayı. İşte o raporlardan bir Adli Tıp raporu çıktı Pınar Gültekin'in, iki katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor da çıktı. Bu kişinin katil zanlısının akli dengesinin yerinde olduğuna yani bu cinayeti planlı bir şekilde organize ettiğini gayet aklının yerinde olarak bu cinayeti işlediğini artık kanıtlanmış oldu. Bu rapor ortaya çıktı.

Neyi bekliyoruz? Yarın sabah... Keşif yapıldı cinayet mahallinde. Katil zanlısı olay yeri inceleme ekipleri gitmişti oraya. Bilirkişi raporu gelecek yarın. Bu bekleniyor. Yarın yine tanıklar dinlenecek. Yine Afyonkarahisar'da F Tipi cezaevinde katil zanlısı duruşmaya katılacak. kardeşi Mertcan Avcı duruşmaya katılacak ki Mertcan Avcı da suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmıştı. Cemal Metin Avcı da canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Müşterilerin imzalarını taklit edip, 12 milyon TL kredi çekti
03 Ocak 2021 15:21		 Tekirdağ'da işçi servisi midibüsler çarpıştı: 19 yaralı
03 Ocak 2021 15:19
Kalp hastası genç şadırvan girişinde ölü bulundu
03 Ocak 2021 14:49		 Bir garip kavga: Önce kavga ettiler, sonra sarılıp uzaklaştılar
03 Ocak 2021 14:13
Şiddet uyguladığı eşini almaya giden şahıs dehşet saçtı!
03 Ocak 2021 13:43		 Oğlu polisin 'dur' ihtarına uymayan baba: İçeri girsin yatsın da rahat edelim
03 Ocak 2021 12:54
Bakan Soylu'dan, 'Çatır çutur devam' paylaşımı
03 Ocak 2021 12:07		 2 genci öldürerek gömen şüpheliler: İyi çekin
03 Ocak 2021 11:41
Zihinsel engellilerin kaldığı bakım merkezinde yangın
03 Ocak 2021 10:33		 Banka çalışanı müşterilerinin imzalarını taklit edip, 12 milyon TL kredi çekti
03 Ocak 2021 10:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:28 - Filyasyon ekipleri tatil ve kısıtlamada da sahada15:27 - Defineciler tarihi kiliseyi talan etti15:25 - Kovid-19 tedavisi gören sendika başkanı, hayatını kaybetti15:21 - Müşterilerin imzalarını taklit edip, 12 milyon TL kredi çekti15:19 - Tekirdağ'da işçi servisi midibüsler çarpıştı: 19 yaralı15:15 - Türkiye'nin en büyük savaş gemisi ASELSAN ile görecek
15:14 - Bursa'da ekmek fiyatlarına zam geldi15:12 - Kuş sürüsüne çarpan THY uçağı acil iniş yaptı14:57 - Pınar Gültekin cinayetinde 2 rapor ortaya çıktı14:49 - Kalp hastası genç şadırvan girişinde ölü bulundu14:36 - Jandarmada yeni uygulama: Yapay zeka dönemi14:34 - 'İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı'ndan milyonlarca araç geçti
14:26 - Bakan Varank konuştu: Volkswagen'in yatırımdan vazgeçti mi?14:13 - Bir garip kavga: Önce kavga ettiler, sonra sarılıp uzaklaştılar14:08 - Bel fıtığı rahatsızlığı olanlar polis olabilir mi?14:08 - Büyük tehdit! 60 günde kuruttuk14:07 - Galatasaray, Gomis sonrası golcüsünü bulamadı
13:59 - Bakanlıklardan ortak çalışma; pilot uygulama Ankara'da başlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurun gözü aralık ayı enflasyon rakamlarında
Kurtlar Vadisi'nin ekranlara geri döneceği iddia edildi
Mutasyon var: İki kere dikkat!
Asgari ücret artışı, memurlardan işsizlere 82 milyonu nasıl etkiledi?
Gram altından 19 yılın en yüksek kazancı
Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Yüz yüze eğitim ne zaman başlar?
Engelli çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama
Sakal tıraşı olmadan işe gitti, kovuldu
Büyük tehdit! 60 günde kuruttuk
Türk bilim insanları yaptı! 15 saniyede korona teşhisi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bir yerden aşağı atlamam,atmışlardır diyen Feyza 3
paskalya adası 1
Ben nereye gitsem yalnızlığın baskenti orası 3
her yılbaşında 10 dan geriye doğru sayan eleman 4
Erdoğan'ın türbanlı kadınlara vitrin mankeni demesi 5
01.01.2021 show tv'deki skandal yayın 2
02.01.2021 galatasaray vs fenerbahce maçı 5
gargut 2
Sözcünün ayasofya açılışını 2020 felaketi olarak görmesi 1
kayseri 3
SON İLANLAR
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı alım ilanı
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam