Kuş sürüsüne çarpan THY uçağı acil iniş yaptı

KDK BAŞKANI ŞEREF MALKOÇ: VATANDAŞ HAKKINI SANAL ORTAMDA DA ARADI Vatandaşlar salgın döneminde ihtiyaçlarını yoğunlukla internet üzerinden karşılarken, yaşadığı hak kayıplarını da yine sanal ortamdan Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurarak gideriyor. 2020'de 99 bin 53 şikayet başvurusu alan KDK 89 bin 426 sorunu çözüme kavuşturdu, 68 bin 820 tavsiye kararı verdi.