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Bursa'da ekmek fiyatlarına zam geldi

Bursa'da ekmeğe zam geldi. Ekmeğin gramajı 20 gram yükseltilirken, fiyatı da 1.5 TL'den 2 liraya çekildi.
 03 Ocak 2021 15:14
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Bursa'da ekmek fiyatlarına zam geldi

Bursa'da ekmeğe zam geldi. Ekmeğin gramajı 20 gram yükseltilirken, fiyatı da 1.5 TL'den 2 liraya çekildi.

Bursa'da fırın, market ve büfelerde 1,5 liraya satılan 210 gramlık ekmeğin gramajı 230'a yükseltilirken, fiyatı da 2 liraya çıkartıldı. Çavdarlı, kepekli ve diğer çeşit ekmeklerin fiyatı ise 2,5 liradan 3 liraya yükseldi.

BESAŞ'ın ürettiği 400 gramlık ekmek de, 1,5 liradan 1,75 liraya satışa sunuldu.

Ankara'da halk ekmek fiyatına zam
İhlas Haber Ajansı
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