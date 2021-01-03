Bursa'da ekmek fiyatlarına zam geldi
Bursa'da ekmeğe zam geldi. Ekmeğin gramajı 20 gram yükseltilirken, fiyatı da 1.5 TL'den 2 liraya çekildi.
|03 Ocak 2021 15:14
|+Aa- Yazdır
Bursa'da ekmeğe zam geldi. Ekmeğin gramajı 20 gram yükseltilirken, fiyatı da 1.5 TL'den 2 liraya çekildi.
Bursa'da fırın, market ve büfelerde 1,5 liraya satılan 210 gramlık ekmeğin gramajı 230'a yükseltilirken, fiyatı da 2 liraya çıkartıldı. Çavdarlı, kepekli ve diğer çeşit ekmeklerin fiyatı ise 2,5 liradan 3 liraya yükseldi.
BESAŞ'ın ürettiği 400 gramlık ekmek de, 1,5 liradan 1,75 liraya satışa sunuldu.Ankara'da halk ekmek fiyatına zam
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Memurun gözü aralık ayı enflasyon rakamlarında
03 Ocak 2021 11:14
|Aralıkta en çok bu ürünün fiyatı arttı
02 Ocak 2021 16:01
|Köprü geçiş ücretlerine zam geldi
01 Ocak 2021 15:51
|İstanbul'da taksimetre ayarları başladı! Zamlı tarife yürürlüğe girdi
01 Ocak 2021 13:53
|Elektrik tarifelerine yüzde 6 zam yapıldı
01 Ocak 2021 09:02
|Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam yapıldı
31 Aralık 2020 23:29
|Amasya'da içme suyu yüzde 50 ucuzladı
31 Aralık 2020 17:19
|LPG otogaz'ın litre fiyatına 10 kuruş indirim
30 Aralık 2020 18:24
|Ekonomistler aralık ayı enflasyonu için ne dedi?
30 Aralık 2020 14:58
|Yumurta 'altın' oldu
30 Aralık 2020 09:37