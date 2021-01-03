Kovid-19 tedavisi gören sendika başkanı, hayatını kaybetti
|03 Ocak 2021 15:25
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Türkiye Kamu-Sen Denizli İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı Rayif Kurşunoğlu (53), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Rayif Kurşunoğlu, geçen 10 Aralık'ta koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine test yaptırdı. Testi pozitif çıkan Kurşunoğlu, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşan Kurşunoğlu, entübe halde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. İki çocuk babası Kurşunoğlu'ndan bu sabah acı haber geldi. Kurşunoğlu, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Türk Sağlık-Sen, Kurşunoğlu'nun ölümünün ardından sosyal medyadan yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Denizli Şube Başkanımız Rayif Kurşunoğlu Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ailesine sabır dileriz. Teşkilatımızın başı sağ olsun" denildi.
Rayif Kurşunoğlu'nun, yarın Denizli'nin Çal ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.
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