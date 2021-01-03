Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e: İt ürür kervan yürür
|03 Ocak 2021 15:44
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırda çekilen bir fotoğrafı eleştiren Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'e tepki gösterdi.
Soylu, yeni yıla Van'ın Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığı'nda girdi.
Özdil, Soylu'nun komutanlıkta askerlerle birlikte yemek yediği bir fotoğrafı paylaşarak sosyal medya hesabından şu mesajı yazdı:
"38 yıldır bu memlekette gazetecilik yapıyorum, terörün en saldırgan dönemlerinde sınır karakolları gördüm, Türk askerinin postalını çıkarıp yerde yediğini ilk defa görüyorum."
Özdil'in ifadelerine tepki gösteren Soylu da şunları söyledi:
"Yıllar sonra, üç ay önce üstlendiğimiz Belbuka Üst Bölgesi sadece PKK'nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan... Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür"
Özdil de bu paylaşım üzerine yaptığı paylaşımda
"Bizi korumakla görevli içişleri bakanı, bizi hedef göstererek küfretmiş, hoşgeldin 2021"ifadelerini kullandı.
Yıllar sonra, üç ay önce üstlendiğimizSüleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 3, 2021
Belbuka Üst Bölgesi sadece PKK'nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan...
Bizim köyde şöyle söylerler;
İt ürür kervan yürür! pic.twitter.com/xNNHpJ7AzL
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