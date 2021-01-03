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IMEI kayıt tutarı 2 bin lirayı aştı!

Yeni yılla birlikte pasaport, ehliyet ve yurtdışından Türkiye'ye getirilen cep telefon kayıt ücreti dahil bazı vergi ve harç tutarları yüzde 9.11 oranında zamlandı.
 03 Ocak 2021 15:47
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IMEI kayıt tutarı 2 bin lirayı aştı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni zamlar 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, 1 Ocak 2021 tarihinden yurt dışından cep telefonu getirip, kayıt altına alacak vatandaşların ödeyecekleri IMEI kayıt tutarı 2 bin lirayı aştı.

Almanya'dan 1200 euro'ya yeni model bir telefon alan kişi, bunu Türkiye'ye götürdüğünde açtırmak ve Türkiye'de kullanıma sokabilmek için yaklaşık 240 Euro (2 bin 170 TL) daha ödeyecek.

Geçtiğimiz yıllarda yurtdışından Türkiye'ye götürülen cep telefonlarında 'IMEI Kayıt Bedeli' birçok kez zamlanmıştı. Miktar son olarak 1838 lira olmuştu.

2021 yılına ait pasaport ve ehliyet harçları açıklandı
Memurlar.Net
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