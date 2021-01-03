Koyunları telef olan Şerife nineyi Aksaray Valiliği sevindirdi
|03 Ocak 2021 15:57
|+Aa- Yazdır
Aksaray Valiliği, trafik kazasında 21 koyunu telef olan Şerife Keser'e sahip çıktı.
Aksaray Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Valiliğin, Kargın köyünde dikkatsiz bir sürücü tarafından koyunları telef olan Keser ailesinin yanında olacağı belirtildi.
Koyunları telef olan Şerife Keser, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun kendisini telefonla aradığını, koyunlarının devlet tarafından karşılanacağının sözünü verdiğini söyledi.
Devlet büyüklerine teşekkür eden Keser, "İnşallah koyunlarım gelir. Benim geçim kaynağım bu hayvanlarım, başka bir gelirimiz yok. Dün kaza olunca çok üzülmüştüm. Bizim emeklilik gelirimiz falan yok. Bunlar da kazada telef oldu. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Karnındaki kuzularıyla birlikte hayvanlarım öldü, çok üzüldüm. Valimiz dün olayı duyunca telefonla aradı. Allah bin kere razı olsun. Devletimizden, valimizden Allah razı olsun. İnşallah koyunlarım gelir. Geldi yetkililer, hayvanların küpelerini falan yazdılar. Oğullarımın her gün ayaklarındaki dikenleri temizliyordum. Böyle çalışarak büyütmüştük hayvanları." diye konuştu.
Aksaray'da dün akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücü Turan D, Kargın köyü çıkışında koyun sürüsüne dalmış, kazada sürücüyle otomobildeki Ramazan U. yaralanmış, 21 koyun telef olmuştu.
Koyunları telef olan ve gözyaşı döken Şerife Keser, "Ne kadar süratliyse hayvanlarımızı 3 kilometre uzağa kadar sürüklemiş. Yavrularımı çok sürüklemiş. Görünce çok ağladım." ifadelerini kullanmıştı.
Keser Ailesi,Aksaray Valiliği / Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@aksarayvaliligi) January 3, 2021
Kargın Köyümüzde, besledikleri koyunlar ile geçimlerini sağlıyorlar.
Dikkatsiz bir sürücü yüzünden koyunları telef oldu.
Ailemizin ve okuttukları öğrencilerin mağdur olmaması için yanlarında olacağız.
Zararı karşılanacaktır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İstanbul'daki yılbaşı denetimlerinde 685 bin TL ceza kesildi
01 Ocak 2021 12:30
|1 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
01 Ocak 2021 00:00
|AK Parti İl Başkanlığı önündeki eyleme katılan 5 kişiye soruşturma
31 Aralık 2020 15:43
|7. kattan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
28 Aralık 2020 20:02
|AK Parti Burdur İl Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
28 Aralık 2020 19:52
|Prof. Dr. Özkan: 280 gönüllüde ciddi bir yan etki görülmedi
27 Aralık 2020 16:18
|Kötülüğün 'Zehirli Arkadaşı' konulu cuma hutbesi okundu
25 Aralık 2020 13:39
|'TRT EBA Anaokulu' yayın hayatına başladı
24 Aralık 2020 21:25
|Motosiklet sürücüsü araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu
24 Aralık 2020 12:20
|'Milli İrade istiyorsa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirebilir'
24 Aralık 2020 11:14