1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koyunları telef olan Şerife nineyi Aksaray Valiliği sevindirdi

Koyunları telef olan Şerife Keser:- "Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Karnındaki kuzularıyla birlikte hayvanlarım öldü, çok üzüldüm. Valimiz dün olayı duyunca telefonla aradı. Allah bin kere razı olsun. Devletimizden, valimizden Allah razı olsun"
 03 Ocak 2021 15:57
+Aa- Yazdır
Koyunları telef olan Şerife nineyi Aksaray Valiliği sevindirdi

Aksaray Valiliği, trafik kazasında 21 koyunu telef olan Şerife Keser'e sahip çıktı.

Aksaray Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Valiliğin, Kargın köyünde dikkatsiz bir sürücü tarafından koyunları telef olan Keser ailesinin yanında olacağı belirtildi.

Koyunları telef olan Şerife Keser, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun kendisini telefonla aradığını, koyunlarının devlet tarafından karşılanacağının sözünü verdiğini söyledi.

Devlet büyüklerine teşekkür eden Keser, "İnşallah koyunlarım gelir. Benim geçim kaynağım bu hayvanlarım, başka bir gelirimiz yok. Dün kaza olunca çok üzülmüştüm. Bizim emeklilik gelirimiz falan yok. Bunlar da kazada telef oldu. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Karnındaki kuzularıyla birlikte hayvanlarım öldü, çok üzüldüm. Valimiz dün olayı duyunca telefonla aradı. Allah bin kere razı olsun. Devletimizden, valimizden Allah razı olsun. İnşallah koyunlarım gelir. Geldi yetkililer, hayvanların küpelerini falan yazdılar. Oğullarımın her gün ayaklarındaki dikenleri temizliyordum. Böyle çalışarak büyütmüştük hayvanları." diye konuştu.

Aksaray'da dün akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücü Turan D, Kargın köyü çıkışında koyun sürüsüne dalmış, kazada sürücüyle otomobildeki Ramazan U. yaralanmış, 21 koyun telef olmuştu.

Koyunları telef olan ve gözyaşı döken Şerife Keser, "Ne kadar süratliyse hayvanlarımızı 3 kilometre uzağa kadar sürüklemiş. Yavrularımı çok sürüklemiş. Görünce çok ağladım." ifadelerini kullanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'daki yılbaşı denetimlerinde 685 bin TL ceza kesildi
01 Ocak 2021 12:30		 1 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
01 Ocak 2021 00:00
AK Parti İl Başkanlığı önündeki eyleme katılan 5 kişiye soruşturma
31 Aralık 2020 15:43		 7. kattan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
28 Aralık 2020 20:02
AK Parti Burdur İl Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
28 Aralık 2020 19:52		 Prof. Dr. Özkan: 280 gönüllüde ciddi bir yan etki görülmedi
27 Aralık 2020 16:18
Kötülüğün 'Zehirli Arkadaşı' konulu cuma hutbesi okundu
25 Aralık 2020 13:39		 'TRT EBA Anaokulu' yayın hayatına başladı
24 Aralık 2020 21:25
Motosiklet sürücüsü araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu
24 Aralık 2020 12:20		 'Milli İrade istiyorsa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirebilir'
24 Aralık 2020 11:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:39 - Cenazeleri yıkamak için para isteyen imama soruşturma17:36 - Bakan Koca'dan kısıtlamaya uyan vatandaşlara teşekkür17:33 - Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem17:29 - 43 ilin geçiş güzergahında 'koronavirüs' sessizliği17:26 - Peribacalarındaki sprey boyalı yazılara tepki17:20 - 'Milletvekili danışmanları aleyhine işlem yapılmamaktadır'
17:07 - Doktoru darbettiği iddiasıyla yakalanan kişi serbest bırakıldı17:06 - Diyarbakır'da polis ekipleri Kızılay gönülleriyle yardım dağıttı17:03 - Tarihi köprü sular çekilince gün yüzüne çıktı17:02 - 'Yürüyen Köşk' belgeselle dünyaya tanıtılacak16:59 - Şehirler arası otobüs yolcusu 2020'de yüzde 60 azaldı16:57 - HAYDİ uygulamasını indiren kişi sayısı 65 bini geçti
16:53 - Ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 8 bin 250 lira ceza16:36 - Küçükçekmece'de veteriner hekime yumruk kamerada16:27 - Turizmin başkentinde sahiller turistlere kaldı16:26 - İzmirli genç piyanist uluslararası yarışmada birinci oldu16:20 - Etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'si 'Gri' kategoride
16:19 - Görevi başında rahatsızlanan polis memuru vefat etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurun gözü aralık ayı enflasyon rakamlarında
Kurtlar Vadisi'nin ekranlara geri döneceği iddia edildi
Mutasyon var: İki kere dikkat!
Gram altından 19 yılın en yüksek kazancı
Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Yüz yüze eğitim ne zaman başlar?
Asgari ücret artışı, memurlardan işsizlere 82 milyonu nasıl etkiledi?
Engelli çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama
Varank'tan açıklama: Volkswagen yatırımdan vazgeçti mi?
Büyük tehdit! 60 günde kuruttuk
Sakal tıraşı olmadan işe gitti, kovuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öğretmen çocuğu 1
Nomofobi 1
magnus carlsen 1
vitrin mankeni 3
Bim'den covid-19 aşısı açıklaması 5
kayseri 3
02.01.2021 galatasaray vs antalyaspor maçı 2
bitcoin 1
yaz dostum 2
seneye görüşürüz 2
SON İLANLAR
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı alım ilanı
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam