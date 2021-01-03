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Maskesiz sağlık merkezinde girdi, ceza olarak 3 gün çalıştı

Kahramanmaraş'ta maskesiz girdiği sağlık merkezinde kendisini uyaran doktorla tartışan bir kişi, doktorun şikayetçi olması ve daha sonra arabuluculuğa giden olay neticesinde 3 gün bir sağlık kuruluşunda çalışma cezası aldı.
 03 Ocak 2021 16:01
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Kahramanmaraş'ta maskesiz girdiği sağlık merkezinde kendisini uyaran doktorla tartışan bir kişi, doktorun şikayetçi olması ve daha sonra arabuluculuğa giden olay neticesinde 3 gün bir sağlık kuruluşunda çalışma cezası aldı.

Olay, Haziran 2020 tarihinde Doğukent Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşandı. Sağlık merkezine çocuğunu getirdiği iddia edilen T.C., maskesiz gezdiği için sağlık merkezindeki aile hekimi Dr. Lütfi Tiyekli'nin uyarısı ile karşılaştı. Dr. Tiyekli ile tartışan T.C., doktoru tehdit ettikten sonra sağlık merkezinden ayrıldı.

Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, maskesiz sağlık merkezine giren T.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ise sağlık merkezine 3 ay girememe kararı verilen T.C.'nin suçunun uzlaştırma suçları kapsamında olması nedeniyle dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi.

Uzlaştırmacı Esat Işık, Dr. Lütfi Tiyekli ile görüşerek T.C. ile uzlaşma teklifinde bulundu ve T.C.'nin 3 gün bir sağlık kuruluşunda çalışmasını istedi. Bunun üzerine kararı kabul eden T.C., 28-29-30 Aralık tarihlerinde bir aile sağlığı merkezinde mesai saatlerinde ücretsiz olarak çalıştı.

Yaşanan olayı anlatan Dr. Lütfi Tiyekli, "Vatandaşın biri çocuğunu aile sağlığı merkezine muayene ettirmeye getirmişti kendisi ve çocuğunda maske yoktu ve bunun üzerine kişiyi uyardım ve ısrar ile takmayacağını söyledi. Bunun üzerine ben maske takmamanın zararlarını anlattım ve hem kendi, hem de başkalarının sağlığı için önemli olduğunu söyledim. Beni tehdit etti. Yaptığının yanlış olduğunu söyledim ve polis çağıracağımı söyledim kendisi de istediğini yapabileceğimi söyledi. Sağ olsun kolluk kuvvetleri hemen geldiler ve kişi bu arada aile sağlığı merkezinden gitmişti. Ben bu kişi hakkında şikayetçi oldum ve beni tehdit ettiği için 3 ay aile sağlığı merkezimizden uzaklaştırma kararı aldı. Daha sonra dosya savcılığa intikal etti ve savcılık arabuluculuk kurumuna intikal ettirmiş ve oradan da bu şekilde bir affetme şansımın olacağını sordular. Ben daha sonra bu kişinin örnek bir olay yaşamasını istedim ve arabulucuya kişi bir aile sağlığı merkezinde 3 gün çalışırsa kişiyi affedeceğimi söyledim. İlk başta direnç gösterdi ve sonra kabul etti. Daha sonra Dulkadiroğlu ilçesindeki Arslanbey Aile Sağlığı Merkezi'nde çalıştı. Orada temizlik yaptı ve sağlık çalışanlarının ne şartlar altında çalıştığını gördü ve maske takmayanları da uyardı" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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