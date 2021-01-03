İzmirli genç piyanist uluslararası yarışmada birinci oldu

Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi öğrencisi 15 yaşındaki Nehir Özzengin, uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Nehir Özzengin, son olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle piyanistlerin performans videolarını göndererek katılabildiği "Uluslararası Sanja Pavlovic Piyano Yarışması"nda birinci olmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özzengin, müziğe tutkuyla bağlı olduğunu ve son 1 yıldır beste de yapmaya başladığını dile getirdi.

Yarışmada kazandığı birincilik dolayısıyla sevinçli olduğunu aktaran Özzengin, "Uluslararası bir jüri bu performansları izleyerek puanlama yaptı. Puanlama sonucu birinci gelerek çok büyük bir mutluluk yaşadım. Başarımın devamlılığını, kazandığım her ödül sonrası kendime yeni ve zor hedefler seçmeme bağlıyorum. Son aldığım 5 birincilik ödülünü de bu hedefler ile elde ettim. Bundan sonraki hedefim de kendime sınırlar koymadan uluslararası düzeyde yeni başarılar ede etmek ve müzik alanında emin adımlarla ilerlemek. Müziğe olan büyük tutkum hep devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.