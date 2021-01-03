1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmirli genç piyanist uluslararası yarışmada birinci oldu

İzmirli genç piyanist Nehir Özzengin, Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası Sanja Pavlovic Piyano Yarışması'nda birincilik kazandı.
 03 Ocak 2021 16:26
+Aa- Yazdır
İzmirli genç piyanist uluslararası yarışmada birinci oldu

Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi öğrencisi 15 yaşındaki Nehir Özzengin, uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Nehir Özzengin, son olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle piyanistlerin performans videolarını göndererek katılabildiği "Uluslararası Sanja Pavlovic Piyano Yarışması"nda birinci olmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özzengin, müziğe tutkuyla bağlı olduğunu ve son 1 yıldır beste de yapmaya başladığını dile getirdi.

Yarışmada kazandığı birincilik dolayısıyla sevinçli olduğunu aktaran Özzengin, "Uluslararası bir jüri bu performansları izleyerek puanlama yaptı. Puanlama sonucu birinci gelerek çok büyük bir mutluluk yaşadım. Başarımın devamlılığını, kazandığım her ödül sonrası kendime yeni ve zor hedefler seçmeme bağlıyorum. Son aldığım 5 birincilik ödülünü de bu hedefler ile elde ettim. Bundan sonraki hedefim de kendime sınırlar koymadan uluslararası düzeyde yeni başarılar ede etmek ve müzik alanında emin adımlarla ilerlemek. Müziğe olan büyük tutkum hep devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 8 bin 250 lira ceza
03 Ocak 2021 16:53		 Turizmin başkentinde sahiller turistlere kaldı
03 Ocak 2021 16:27
Görevi başında rahatsızlanan polis memuru vefat etti
03 Ocak 2021 16:19		 Azerbaycanlı subay, Hulusi Akar'a verdiği sözünü tuttu
03 Ocak 2021 16:18
Kovid-19 tedavisi gören sendika başkanı, hayatını kaybetti
03 Ocak 2021 15:25		 Kuş sürüsüne çarpan THY uçağı acil iniş yaptı
03 Ocak 2021 15:12
'İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı'ndan milyonlarca araç geçti
03 Ocak 2021 14:34		 Büyük tehdit! 60 günde kuruttuk
03 Ocak 2021 14:08
Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Yüz yüze eğitim ne zaman başlar?
03 Ocak 2021 13:19		 İnternet bağımlısı çocuklar 'savaş ve strateji oyunları'na yöneldi
03 Ocak 2021 12:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:39 - Cenazeleri yıkamak için para isteyen imama soruşturma17:36 - Bakan Koca'dan kısıtlamaya uyan vatandaşlara teşekkür17:33 - Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem17:29 - 43 ilin geçiş güzergahında 'koronavirüs' sessizliği17:26 - Peribacalarındaki sprey boyalı yazılara tepki17:20 - 'Milletvekili danışmanları aleyhine işlem yapılmamaktadır'
17:07 - Doktoru darbettiği iddiasıyla yakalanan kişi serbest bırakıldı17:06 - Diyarbakır'da polis ekipleri Kızılay gönülleriyle yardım dağıttı17:03 - Tarihi köprü sular çekilince gün yüzüne çıktı17:02 - 'Yürüyen Köşk' belgeselle dünyaya tanıtılacak16:59 - Şehirler arası otobüs yolcusu 2020'de yüzde 60 azaldı16:57 - HAYDİ uygulamasını indiren kişi sayısı 65 bini geçti
16:53 - Ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 8 bin 250 lira ceza16:36 - Küçükçekmece'de veteriner hekime yumruk kamerada16:27 - Turizmin başkentinde sahiller turistlere kaldı16:26 - İzmirli genç piyanist uluslararası yarışmada birinci oldu16:20 - Etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'si 'Gri' kategoride
16:19 - Görevi başında rahatsızlanan polis memuru vefat etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurun gözü aralık ayı enflasyon rakamlarında
Kurtlar Vadisi'nin ekranlara geri döneceği iddia edildi
Mutasyon var: İki kere dikkat!
Gram altından 19 yılın en yüksek kazancı
Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Yüz yüze eğitim ne zaman başlar?
Asgari ücret artışı, memurlardan işsizlere 82 milyonu nasıl etkiledi?
Engelli çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama
Varank'tan açıklama: Volkswagen yatırımdan vazgeçti mi?
Büyük tehdit! 60 günde kuruttuk
Sakal tıraşı olmadan işe gitti, kovuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öğretmen çocuğu 1
Nomofobi 1
magnus carlsen 1
vitrin mankeni 3
Bim'den covid-19 aşısı açıklaması 5
kayseri 3
02.01.2021 galatasaray vs antalyaspor maçı 2
bitcoin 1
yaz dostum 2
seneye görüşürüz 2
SON İLANLAR
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı alım ilanı
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam