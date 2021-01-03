1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Turizmin başkentinde sahiller turistlere kaldı

Antalya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, sahillerde güneşli havanın tadını çıkardı, denizde yüzdü.
 03 Ocak 2021 16:27
+Aa- Yazdır
Turizmin başkentinde sahiller turistlere kaldı

Antalya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, sahillerde güneşli havanın tadını çıkardı, denizde yüzdü.

Turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya'da, kısıtlama dolayısıyla cadde ve meydanlar sessizliğe bürünürken, sahillerde kısıtlamadan muaf tutulan turistler yoğunluk oluşturdu. Kentin dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde güneşlenen çok sayıda turist, zaman zaman denize girerek eğlenceli zaman geçirdi.

Konyaaltı Sahili'nde sürekli devriye gezen polis ekipleri, denetimler yaptı, yabancı uyruklu kişilerin pasaportlarını kontrol etti.

- Kaputaj Plajı yabancı turistlere kaldı

Deniz sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Kaş ilçesinde, Kaputaş Plajı'nda yaklaşık 200 yabancı turist, güneşli havayı fırsat bilerek denize girip, güneşlendi.

Ocakta deniz keyfi yapan Rus turistlerden Lurii Pakhomov, AA muhabirine, Kaş'a Likya yolunda yürümek için geldiklerini söyledi.

Kaputaş Plajı'nın eşsiz güzelliğe sahip olduğunu ifade eden Pakhomov, "Deniz de çok güzel, bu güzelliği değerlendirmek istedik ve ocakta denize giriyoruz. Çok güzel bir duygu." dedi.

İngiliz Vasily Gryazev de Kaş'ta doğum gününü kutlamak için geldiğini anlattı.

Türkiye'de ve Kaş'ta Kovid-19'a karşı önemli tedbirler alındığını dile getiren Gryazev, "Tedbirler kapsamında iyi hizmet sunuluyor. Kışın burası daha güzel. Arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim." ifadesini kullandı.

Sahil şeridinde bazı tatilciler ise yürüyüş yaparak ve kitap okuyarak zaman geçirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 8 bin 250 lira ceza
03 Ocak 2021 16:53		 İzmirli genç piyanist uluslararası yarışmada birinci oldu
03 Ocak 2021 16:26
Görevi başında rahatsızlanan polis memuru vefat etti
03 Ocak 2021 16:19		 Azerbaycanlı subay, Hulusi Akar'a verdiği sözünü tuttu
03 Ocak 2021 16:18
Kovid-19 tedavisi gören sendika başkanı, hayatını kaybetti
03 Ocak 2021 15:25		 Kuş sürüsüne çarpan THY uçağı acil iniş yaptı
03 Ocak 2021 15:12
'İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı'ndan milyonlarca araç geçti
03 Ocak 2021 14:34		 Büyük tehdit! 60 günde kuruttuk
03 Ocak 2021 14:08
Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Yüz yüze eğitim ne zaman başlar?
03 Ocak 2021 13:19		 İnternet bağımlısı çocuklar 'savaş ve strateji oyunları'na yöneldi
03 Ocak 2021 12:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:39 - Cenazeleri yıkamak için para isteyen imama soruşturma17:36 - Bakan Koca'dan kısıtlamaya uyan vatandaşlara teşekkür17:33 - Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem17:29 - 43 ilin geçiş güzergahında 'koronavirüs' sessizliği17:26 - Peribacalarındaki sprey boyalı yazılara tepki17:20 - 'Milletvekili danışmanları aleyhine işlem yapılmamaktadır'
17:07 - Doktoru darbettiği iddiasıyla yakalanan kişi serbest bırakıldı17:06 - Diyarbakır'da polis ekipleri Kızılay gönülleriyle yardım dağıttı17:03 - Tarihi köprü sular çekilince gün yüzüne çıktı17:02 - 'Yürüyen Köşk' belgeselle dünyaya tanıtılacak16:59 - Şehirler arası otobüs yolcusu 2020'de yüzde 60 azaldı16:57 - HAYDİ uygulamasını indiren kişi sayısı 65 bini geçti
16:53 - Ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 8 bin 250 lira ceza16:36 - Küçükçekmece'de veteriner hekime yumruk kamerada16:27 - Turizmin başkentinde sahiller turistlere kaldı16:26 - İzmirli genç piyanist uluslararası yarışmada birinci oldu16:20 - Etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'si 'Gri' kategoride
16:19 - Görevi başında rahatsızlanan polis memuru vefat etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurun gözü aralık ayı enflasyon rakamlarında
Kurtlar Vadisi'nin ekranlara geri döneceği iddia edildi
Mutasyon var: İki kere dikkat!
Gram altından 19 yılın en yüksek kazancı
Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Yüz yüze eğitim ne zaman başlar?
Asgari ücret artışı, memurlardan işsizlere 82 milyonu nasıl etkiledi?
Engelli çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama
Varank'tan açıklama: Volkswagen yatırımdan vazgeçti mi?
Büyük tehdit! 60 günde kuruttuk
Sakal tıraşı olmadan işe gitti, kovuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
koşarken yorulmamak 1
omlet 1
üç korner bir penaltı 1
Pomodoro 2
lahana 1
1'de nostalji 1
güldür güldür show 2
1 Ocak 2021 hava sıcaklığının anormal olması 3
Fenerbahçe'ye maç sırasında haciz şoku 3
wuhan'da yılbaşının çılgınca kutlanması 6
SON İLANLAR
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı alım ilanı
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam