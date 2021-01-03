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HAYDİ uygulamasını indiren kişi sayısı 65 bini geçti

İçişleri Bakanı Soylu, 65 bin 800 kişinin cep telefonuna yüklediği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasından 7 bin 300 ihbarda bulunulduğunu bildirdi.
 03 Ocak 2021 16:57
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HAYDİ uygulamasını indiren kişi sayısı 65 bini geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, witter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"2020'de canlarımızı, hayvanlarımızı da unutmadık. Çevre, Doğa ve Hayvan Polisi kuruldu. 2 bin 500 personel, 110 araç ile toplam 650 olaya müdahale edildi. HAYDİ uygulamasını 65 bin 800 kişi indirdi, 7 bin 300 ihbar yapıldı. 2021'de polisimiz ve jandarmamız ile tüm canlar için..."

HAYDİ uygulaması, 28 Temmuz 2020'de vatandaşların kullanımına sunulurken emniyetin yeni birimi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü ve büro amirlikleri ise 1 Ağustos 2020'de hizmete vermeye başlamıştı.
Anadolu Ajansı
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