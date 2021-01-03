Tarihi köprü sular çekilince gün yüzüne çıktı
Tekirdağ'a bağlı Şarköy ilçesinin gölet suları altında kaldığı için görülemeyen tarihi köprü, kuraklık nedeni sular çekilince ortaya çıktı.
|03 Ocak 2021 17:03
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DSİ tarafından 1981 yılında yaptırılan Şarköy İçme Suyu Göleti suları, yağışların azlığı nedeniyle çekildi.
Suların çekilmesiyle yapımı 1800'lü yılların ortalarına tarihlendirilen 3 kemerli tarihi taş köprüde gün yüzüne çıktı.
Genişliği 1,5 metre, uzunluğu 100 metre olan taş köprünün 2 kemerinin ise taş ve çakıllarla dolduğu görülüyor.
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