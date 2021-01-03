Doktoru darbettiği iddiasıyla yakalanan kişi serbest bırakıldı
İzmir'de özel bir tıp merkezinde doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|03 Ocak 2021 17:07
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İzmir'de özel bir tıp merkezinde doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karabağlar ilçesindeki özel bir tıp merkezinin acil servisinde dün maske takması ve çocuğunu ayakkabılarıyla muayene masasına çıkarmaması konusunda uyaran doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Doktoru darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı
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