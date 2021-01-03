1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Peribacalarındaki sprey boyalı yazılara tepki

Kayseri Yeşilhisar ilçesinde sayısı 40'ı bulan peribacalarından bazılarına sprey boya ile yazılan yazılar tepki çekti. Mahalle muhtarı Hamza Bulut, "Burada bulunan peribacaları tarih düşmanlarının saldırısına uğradı" dedi.
 03 Ocak 2021 17:26
+Aa- Yazdır
Peribacalarındaki sprey boyalı yazılara tepki

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi, her yıl Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği bölgelerin başında yer alıyor. Başta Soğanlı Vadisi olmak üzere çok sayıda doğal güzelliğe sahip ilçe yüzlerce turist ağırlıyor. Ancak, ilçenin Araplı yokuşu mevkiinde bulunan 40 peribacasından bazılarına bazı kişilerce sprey boya ile zarar verildi. Kayseri-Niğde kara yolu üzerinde bulunan peribacalarına sprey boya ile yazılan yazılar tepki çekti.

Araplı Mahallesi Muhtarı Hamza Bulut, Araplı yokuşunun Kapadokya'nın giriş noktalarından olduğunu söyleyerek, "İsmi Nevşehir ile özdeşleşen peribacalarının önemli bir bölümü de Kayseri'de var. Ancak ne yazık ki, burada bulunan peribacaları tarih düşmanlarının saldırısına uğradı. Eline sprey boyayı alan peribacalarının üzerini boyuyor ve çeşitli isimler yazıyor. Biz bu alanın turizme kazandırılmasını, korunmasını ve gerekli onarım işlerinin yapılmasını istiyoruz" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
03 Ocak 2021 17:33		 43 ilin geçiş güzergahında 'koronavirüs' sessizliği
03 Ocak 2021 17:29
Tarihi köprü sular çekilince gün yüzüne çıktı
03 Ocak 2021 17:03		 Defineciler tarihi kiliseyi talan etti
03 Ocak 2021 15:27
Sadece sonbahar ve kış aylarında üretiliyor: Hastaları var!
03 Ocak 2021 13:30		 Trabzon kurallara uydu, vaka sayıları azaldı
03 Ocak 2021 12:51
Okul bahçesine indi, müdür elleriyle besledi
03 Ocak 2021 12:39		 İstanbul'da barajların doluluk oranı korkutan seviyenin de altına indi
03 Ocak 2021 11:48
Kızılırmak Deltası kaçak avcıların hedefi haline geldi
02 Ocak 2021 22:48		 2 bin 500 yıl öncesine ait Afrodit Tapınağı kalıntıları bulundu
02 Ocak 2021 22:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:39 - Cenazeleri yıkamak için para isteyen imama soruşturma17:36 - Bakan Koca'dan kısıtlamaya uyan vatandaşlara teşekkür17:33 - Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem17:29 - 43 ilin geçiş güzergahında 'koronavirüs' sessizliği17:26 - Peribacalarındaki sprey boyalı yazılara tepki17:20 - 'Milletvekili danışmanları aleyhine işlem yapılmamaktadır'
17:07 - Doktoru darbettiği iddiasıyla yakalanan kişi serbest bırakıldı17:06 - Diyarbakır'da polis ekipleri Kızılay gönülleriyle yardım dağıttı17:03 - Tarihi köprü sular çekilince gün yüzüne çıktı17:02 - 'Yürüyen Köşk' belgeselle dünyaya tanıtılacak16:59 - Şehirler arası otobüs yolcusu 2020'de yüzde 60 azaldı16:57 - HAYDİ uygulamasını indiren kişi sayısı 65 bini geçti
16:53 - Ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 8 bin 250 lira ceza16:36 - Küçükçekmece'de veteriner hekime yumruk kamerada16:27 - Turizmin başkentinde sahiller turistlere kaldı16:26 - İzmirli genç piyanist uluslararası yarışmada birinci oldu16:20 - Etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'si 'Gri' kategoride
16:19 - Görevi başında rahatsızlanan polis memuru vefat etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurun gözü aralık ayı enflasyon rakamlarında
Kurtlar Vadisi'nin ekranlara geri döneceği iddia edildi
Mutasyon var: İki kere dikkat!
Gram altından 19 yılın en yüksek kazancı
Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Yüz yüze eğitim ne zaman başlar?
Asgari ücret artışı, memurlardan işsizlere 82 milyonu nasıl etkiledi?
Engelli çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama
Varank'tan açıklama: Volkswagen yatırımdan vazgeçti mi?
Büyük tehdit! 60 günde kuruttuk
Sakal tıraşı olmadan işe gitti, kovuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Aynı nikte senelerce sabit kalan insan 11
01.01.2021 milli piyango açıklaması 3
öğretmen çocuğu 1
gargut 2
kayseri 3
4 büyüklerin maçlarının her hafta konu olarak açılması 3
her yılbaşında 10 dan geriye doğru sayan eleman 4
kılı kırk yarmak 1
exxen'in aylık 9,90 lira olması 2
emeklilikte yaşa takılanlar 1
SON İLANLAR
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı alım ilanı
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam