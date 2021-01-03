Peribacalarındaki sprey boyalı yazılara tepki
|03 Ocak 2021 17:26
|+Aa- Yazdır
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi, her yıl Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği bölgelerin başında yer alıyor. Başta Soğanlı Vadisi olmak üzere çok sayıda doğal güzelliğe sahip ilçe yüzlerce turist ağırlıyor. Ancak, ilçenin Araplı yokuşu mevkiinde bulunan 40 peribacasından bazılarına bazı kişilerce sprey boya ile zarar verildi. Kayseri-Niğde kara yolu üzerinde bulunan peribacalarına sprey boya ile yazılan yazılar tepki çekti.
Araplı Mahallesi Muhtarı Hamza Bulut, Araplı yokuşunun Kapadokya'nın giriş noktalarından olduğunu söyleyerek, "İsmi Nevşehir ile özdeşleşen peribacalarının önemli bir bölümü de Kayseri'de var. Ancak ne yazık ki, burada bulunan peribacaları tarih düşmanlarının saldırısına uğradı. Eline sprey boyayı alan peribacalarının üzerini boyuyor ve çeşitli isimler yazıyor. Biz bu alanın turizme kazandırılmasını, korunmasını ve gerekli onarım işlerinin yapılmasını istiyoruz" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
03 Ocak 2021 17:33
|43 ilin geçiş güzergahında 'koronavirüs' sessizliği
03 Ocak 2021 17:29
|Tarihi köprü sular çekilince gün yüzüne çıktı
03 Ocak 2021 17:03
|Defineciler tarihi kiliseyi talan etti
03 Ocak 2021 15:27
|Sadece sonbahar ve kış aylarında üretiliyor: Hastaları var!
03 Ocak 2021 13:30
|Trabzon kurallara uydu, vaka sayıları azaldı
03 Ocak 2021 12:51
|Okul bahçesine indi, müdür elleriyle besledi
03 Ocak 2021 12:39
|İstanbul'da barajların doluluk oranı korkutan seviyenin de altına indi
03 Ocak 2021 11:48
|Kızılırmak Deltası kaçak avcıların hedefi haline geldi
02 Ocak 2021 22:48
|2 bin 500 yıl öncesine ait Afrodit Tapınağı kalıntıları bulundu
02 Ocak 2021 22:46