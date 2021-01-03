Cenazeleri yıkamak için para isteyen imama soruşturma
Aydın Sağlık Müdürlüğü'nce devlet hastanesi gasilhanesinde görevli imam Lütfullah G. (49) hakkında, koronavirüsten ölenlerin cenazelerini yıkamak için yakınlarından 650- 1000 lira istemesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Lütfullah G.'nin hastenedeki görev yeri değiştirildi.
|03 Ocak 2021 17:39
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Aydın Devlet Hastanesi morgunun gasilhanesinde, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin cenazelerinin yıkanması için hasta yakınlarından para istendiği iddiaları üzerine İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan inceme sonucu hastanenin gasilhanesinde 25 yıldır görev yapan imam Lütfullah G.'nin 'Bu cenaze virüslü' diyerek, ailelerden yıkamak için 650- 1000 lira istediği belirlendi. Lütfullah G.'nin hastenedeki görev yeri değiştirilirken, hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, "Gelen şikayetler üzerine bir süredir teknik takibe alınan bir memurun yeri değiştirildi. Hakkında başlatılan soruşturması devam ediyor" dedi.
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