Bir ülkedeki çaresizliğin fotoğrafı! Oksijen tüpleri bitti
|03 Ocak 2021 18:01
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Mısır'ın Şarkiye kentindeki Hüseyniye Pandemi Hastanesi'nde oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası 7 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Kovid-19 hastası 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından oluşan kamuoyu tepkisi üzerine Mısır Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 hastalarının oksijen yetersizliği nedeniyle öldükleri iddiası gerçeği yansıtmıyor. Hayatını kaybeden hasta sayısı 7 değil, 4'tür. Hastalar solunum cihazlarına bağlıyken sağlık durumlarının kötüleşmesi nedeniyle hayatlarını kaybettiler." ifadeleri kullanıldı.
- Sisi yanlısı gazeteden iddiaları doğrulayan haber
Mısır yönetimine yakınlığıyla bilinen El-Vatan gazetesinin haberine göre de hastalar oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Gazete bir görgü tanığının, "Kovid-19 hastaları oksijen tüplerinin bitmesi nedeniyle öldü. Hastane sorumluları oksijen tüplerinin yeterli oranda dolu olup olmadığına dikkat etmediler." şeklindeki ifadelerine yer verdi.
Mısır'da son dönemde salgın nedeniyle hasta ve ölü sayısında önemli oranda artış gözleniyor.
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