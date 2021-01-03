'Salgın sona erecek, okullarda eğitime devam edeceğiz'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
|03 Ocak 2021 18:02
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Selçuk, sosyal medya hesabından boş bir spor salonunun fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz. Okullar arası voleybol maçları yapacağız ve okullarımızın aylardır boş kalan spor salonlarında ilk servis atışını ben yapacağım. Her sandalyede bir öğrenci olacak. Maç bitiminde ıslık çalacağız. Olur mu?"
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