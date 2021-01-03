Abant'ta göl çevresi boş kaldı, otellerden dışarı çıkamadılar
|03 Ocak 2021 18:15
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BOLU Abant Tabiat Parkı, yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı. Yılbaşı tatili için Abant'a gelen tatilciler, otellerin dışına çıkamazken, sık sık hoparlörlelerden "Göl etrafında dolaşmak yasaktır" uyarısı yapıldı.
Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Abant Tabiat Parkı'nda, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Abant Tabiat Parkı'ndaki piknik alanları ve göl çevresindeki iskeleler boş kaldı.
Yılbaşı tatili için Abant'ta bulunan otellere gelen tatilciler, dışarıya çıkamadı. Tatilciler, yalnızca otellerin bahçesinde ve lobilerinde vakit geçirebildi.
Göl çevresinde jandarma ekipleri düzenli olarak devriye çalışması yaptı. Abant Gölü çevresindeki kamera sistemleriyle de denetlemeler yapıldı. Göl çevresinde bulunan hoparlör sisteminden de sık sık "Göl etrafında dolaşmak yasaktır" şeklinde uyarıda bulunuldu.
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