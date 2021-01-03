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Bitcoin, tarihi zirvesini gördü

Bitcoin, 2020 yılının son aylarında yükselişini sürdürerek rekorlara imza attı. 2021'e de yine rekorla giriş yaptı. Başta kurumsal alımlar olmak üzere, kripto para piyasalarına artan yönelimin etkisiyle 34,538.36 dolarlık yeni tarihi yüksek düzeyi gördü.
 03 Ocak 2021 18:17
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Bitcoin, tarihi zirvesini gördü

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Bitcoin'in yeni zirve düzeyindeki toplam piyasa hacmi de 642.03 milyar dolara ulaştı ve 881.23 milyar dolara yükselen toplam piyasa hacmi içindeki payı da yüzde 72.8'e çıktı.

Analistlere göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (Securities and Exchange Commission - SEC) kripto para piyasalarının toplam hacim bazında ilk beş arasında bulunan Ripple (XRP) ile ilgili dava açacağına ilişkin haberlerin etkisiyle, bu birimden artan çıkışlar da, Bitcoin'in hızlı tırmanışını destekleyen önemli gelişmeler arasında bulunuyor.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 14.62 artışla 34,0.34.74 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 22.10 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi 629.88 milyar dolara yükseldi.

Analistlere göre, Bitcoin'deki hızlı tırmanışı, yıl sonuna doğru giderek artan kurumsal alımlar destekledi. Bu kurumsal alımlar arasında;

- Anthony Scaramucci's Skybridge Capital (Aralık'ta 25 milyon dolarlık alım yaptı),

- MassMutual (Aralık'ta 100 milyon dolarlık alım yaptı),

- Guggenheim (Değeri 5 milyar doları bulan makro fonunun yüzde 10'una kadar alım yaptı) bulunuyor.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 35 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasından yalnızca XRP tanesi düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim 871 milyar dolara yükselirken, piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 287 milyar doları buldu.

Toplam 8,163 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,296 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 72.1'ini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 14.62 artışla 34,0.34.74 dolar,

2.Ethereum yüzde 12.82 artışla 821.43 dolar,

3.Tether yüzde 1.51 artışla 1.02 dolar,

4.Litecoin yüzde 21.17 artışla 151.29 dolar,

5.XRP yüzde 0.50 düşüşle 0.22 dolar,

6.Polkadot yüzde 11.38 artışla 9.27 dolar,

7.Bitcoin Cash yüzde 15.32 artışla 392.61 dolar,

8.Cardano yüzde 10.84 artışla 0.18 dolar,

9.Binance Coin yüzde 3.65 artışla 38.48 dolar,

10.Chainlink yüzde 8.40 artışla 12.50 dolardan işlem görüyordu.

Bittrt Araştırma'nın günlük analizinde, Binance US'in, 13 Ocak 2021'de borsadaki toplam hacmin yüzde 10'unu oluşturan XRP'yi listeden kaldıracağını duyurduğu anımsatılarak, "Belirlenen tarihin ardından XRP çekme işlemleri devam edecek, ancak, yatırımcı, cüzdanına XRP aktaramayacak" denildi ve eklendi:

"Bitcoin ETF'leri tekrar gündemde. 50 milyar dolarlık varlık barındıran VanEck, SEC Yönetimi'nin değişmesinin ardından Bitcoin ETF başvurusu yaptı. Bitcoin ETF'sinin onaylanması, 1 trilyon doları aşan Borsa Yatırım Fonu'ndan pay alınması anlamına geliyor. Bu durumun ise fiyatlara pozitif etki yaratması bekleniyor."

Bitcoin'de alıcıların gücü elinde tutmaya devam ettiğine işaret edilen analizde, "Ayrıca, SEC-XRP davasından gelişmeler geldikçe yatırımcı Bitcoin'e yöneliyor. Halihazırda dominance seviyesi %71'in üzerinde seyrediyor. Böylelikle, hem kripto para piyasasının hem de kurumsalların tercihi Bitcoin'i yeni zirve yapmaya zorluyor" diye eklendi.
DHA
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