Kıraathane sahibinin polislere cevabı 'pes' dedirtti
|03 Ocak 2021 18:21
|+Aa- Yazdır
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasının son günü bir kıraathaneye kumar baskını düzenlendi. Kumar oynayanların kamera sayesinde dış kapıyı izledikleri tespit edildi. Kıraathane sahibi D.S.'nin de polislere "Gülü seven dikenine katlanır" demesi 'pes' dedirtti.
Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarı alan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, baskın düzenledi. İçeride bulunan şüpheliler bir süre kapıyı açmazken, polis daha sonra içeri girdi. İskambil kağıtlarının çöpe atıldığı ve çekmecelere saklandığı tespit edildi. İçeride bulunan 16 şüpheliye kişi başı 3 bin 150 TL'den toplam 50 bin 400 TL para cezası kesildi.
İçeride kumar oynayan şüphelilerin kamera ile dışarıyı izleyerek önlem almaya çalıştıkları tespit edildi. Ayrıca kıraathane sahibi D.S. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, "Yazın cezayı, gülü seven dikenine katlanır" diye polise cevap vermesi dikkatlerden kaçmadı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Küçükçekmece'de veteriner hekime yumruk kamerada
03 Ocak 2021 16:36
|Müşterilerin imzalarını taklit edip, 12 milyon TL kredi çekti
03 Ocak 2021 15:21
|Tekirdağ'da işçi servisi midibüsler çarpıştı: 19 yaralı
03 Ocak 2021 15:19
|Pınar Gültekin cinayetinde 2 rapor ortaya çıktı
03 Ocak 2021 14:57
|Kalp hastası genç şadırvan girişinde ölü bulundu
03 Ocak 2021 14:49
|Bir garip kavga: Önce kavga ettiler, sonra sarılıp uzaklaştılar
03 Ocak 2021 14:13
|Şiddet uyguladığı eşini almaya giden şahıs dehşet saçtı!
03 Ocak 2021 13:43
|Oğlu polisin 'dur' ihtarına uymayan baba: İçeri girsin yatsın da rahat edelim
03 Ocak 2021 12:54
|Bakan Soylu'dan, 'Çatır çutur devam' paylaşımı
03 Ocak 2021 12:07
|2 genci öldürerek gömen şüpheliler: İyi çekin
03 Ocak 2021 11:41