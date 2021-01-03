1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tablet ve bilgisayar satışları yüzde 107,2 arttı

Ocak-Eylül 2020 döneminde evden çalışma ve uzaktan eğitimin de etkisiyle bilgisayar teknolojilerinin yanı sıra ofis malzemeleri satışları da 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 36,7 yükseldi.
 03 Ocak 2021 19:50
+Aa- Yazdır
Tablet ve bilgisayar satışları yüzde 107,2 arttı

Türkiye'de ve dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında evden çalışma ve uzaktan eğitimin öne çıkmasıyla bilgisayarlar başta olmak üzere teknoloji ürünlerine talep arttı.

AA muhabirinin, GfK araştırma şirketi verilerinden yaptığı derlemeye göre, dünyada bilgi teknolojileri sektörü en çok yatırım yapılan alanların başında geliyor. 2020 yılında Kovid-19 salgınına karşı alınan sosyal teması azaltma tedbirleri de teknolojiye talebin ve dolayısıyla bu sektörde satışların daha hızlı artmasına yol açtı.

Ocak-Eylül 2019 döneminde bilgi teknolojileri sektörünün 2 ana ürün grubu olan dizüstü ve masaüstü bilgisayarların cirosu 45 milyar dolar iken, 2020'nin aynı döneminde 51 milyar doları buldu.

Dünya genelinde bilgi teknolojileri pazarı, 2020'nin üçüncü çeyreğinde, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 19,4'lük büyüme göstererek, toplam teknoloji pazarındaki payını yüzde 14,6'ya yükseltti.

Teknolojiye yönelik harcamalar arttı

Türkiye'de de Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan çalışma, dijital ortamda uzaktan eğitim gibi uygulamaların devreye girmesiyle tüketici teknolojileri pazarı büyüdü. Ocak-Eylül 2020 döneminde bu pazardaki büyümeye en büyük katkıyı satışların bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 107,2 arttığı bilgisayar teknolojileri ile yüzde 36,7'lik artış gösteren ofis malzemeleri ürün grupları yaptı.

Geçen yılın 9 aylık döneminde evde kalan tüketicilerin tercihleri telekom sektöründeki satışları yüzde 12,7, küçük ev aletleri satışlarını yüzde 15,1, tüketici elektroniği satışlarını yüzde 10,1, büyük beyaz eşya satışlarını da yüzde 9,9 artırdı.

Ocak-Eylül 2019 döneminde dizüstü ve masaüstü bilgisayarların perakende satışları 524 bin adet iken, Kovid-19 salgınının da etkili olduğu 2020'nin aynı döneminde yüzde 81,7'lik artışla 952 bine yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle birçok şirketin evden çalışma modeline geçmesi, dizüstü bilgisayarlara talebi artırdı. Bu talep üçüncü çeyrekte dünyada 20 milyon adede, Türkiye'de ise 420 bin adede ulaştı.

Ocak-Eylül 2019 dönemini 305 milyon dolar ciroyla kapatan dizüstü bilgisayar pazarı, Ocak-Eylül 2020 döneminde yüzde 92,1 büyüyerek 586 milyon dolarlık ciroya ulaştı.

Geçen yıl eğitimin büyük ölçüde dijital ortamda sürdürülmesi, tüketici satın alma davranışlarında bilgisayarların istekten çok ihtiyaca evrilmesine yol açtı. Geçen yılın 9 aylık döneminde 1 milyon adet de tablet bilgisayar satışı gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Jandarmada yeni uygulama: Yapay zeka dönemi
03 Ocak 2021 14:36		 ASELSAN'ın küp uydusu için geri sayım
02 Ocak 2021 16:23
Coğrafi bilgi sistemlerinin verilerine e-Devlet Kapısı'ndan ulaşılabilecek
30 Aralık 2020 11:05		 Türksat 5A 5 Ocak'ta fırlatılacak
29 Aralık 2020 07:15
Yerli ve milli torpido geliştirilmesi projesi: ORKA
27 Aralık 2020 12:34		 'Beynimiz 2030'da bulut bilişime bağlanacak'
27 Aralık 2020 07:04
Türk mühendislerin geliştirdiği eSIM tanıtıldı
24 Aralık 2020 13:09		 Apple'dan sonra bir teknoloji şirketi daha otomobil pazarına giriyor
23 Aralık 2020 21:20
Analistler: 'Azerbaycan, Türk SİHA'larıyla üstünlük sağladı'
23 Aralık 2020 20:29		 WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak
23 Aralık 2020 13:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:17 - ABD'de 'Kovid-19 rakamlarının abartıldığı' tartışması21:15 - 2021'de Güneş ve Ay'da ikişer tutulma21:13 - Uzaktan eğitime hırsız engeli21:11 - 6 gün önce aşı olmuştu! Koronavirüse yakalandı21:10 - Yeşilırmak Nehri'nde ürküten görüntü!21:08 - Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş
21:05 - 2 gencin arazide ölü bulunmasıyla ilgili 8 şüpheli tutuklandı20:47 - Koronavirüs tedavi gören Kadir Topbaş, diyalize bağlandı20:25 - Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı20:22 - Erzurum'da ağız diş sağlığı merkezleri yarın hizmete açılıyor20:19 - Almanya, Covid-19 kısıtlamalarını uzatmayı planlıyor20:18 - Hayatını kaybeden Türk işçilerin cenazesi Türkiye'ye getirildi
20:09 - İki farklı aşı uygulanabilir mi?20:07 - 3 ilde tedbirler sonuç verdi, vaka sayıları düştü20:05 - Üniversite öğrencisi kendini asarak intihar etti19:55 - Soylu: 200 nüfus müdürlüğü yeni konsepte dönüştürülecek19:53 - Öğretmenler sokak hayvanları için caddelere mama bıraktı
19:52 - Türkiye'nin elektrik tüketimi aralıkta yüzde 3 arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurun gözü aralık ayı enflasyon rakamlarında
Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Yüz yüze eğitim ne zaman başlar?
Kurtlar Vadisi'nin ekranlara geri döneceği iddia edildi
'Salgın sona erecek, okullarda eğitime devam edeceğiz'
Gram altından 19 yılın en yüksek kazancı
Mutasyon var: İki kere dikkat!
Varank'tan açıklama: Volkswagen yatırımdan vazgeçti mi?
Sahte isimle kopya! Öğrenciler bu yöntemi kullanıyor
Sakal tıraşı olmadan işe gitti, kovuldu
Asgari ücret artışı, memurlardan işsizlere 82 milyonu nasıl etkiledi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kehkeşan 1
ev yapmak 2
bitcoin 1
atom fiziği 1
whatsapp grubundan atılmak 3
gözleri kan çanağına dönmek 1
CoronaVac 2
Karantinadaki hasta çocuğuyla aynı evde kalabilir 1
No Coke 1
Sobaya bir şey atıp yanışını izlemek 3
SON İLANLAR
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı alım ilanı
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam