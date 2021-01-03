Öğretmenler sokak hayvanları için caddelere mama bıraktı
|03 Ocak 2021 19:53
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Iğdır'da görev yapan öğretmenler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için cadde ve sokaklara mama bıraktı.
Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) üyeleri ve hayvanseverler, kent merkezindeki sokak hayvanları için cadde ve sokakları dolaştı.
Genellikle sokak köpeklerinin yoğunlukla bulunduğu noktaları tespit eden öğretmenler, bu noktalara kedi ve köpek mamaları bıraktı.
Eğitim Bir-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, AA muhabirine, dört günlük kısıtlama sürecinde sokak hayvanlarına yiyecek bırakmak için ekibiyle birlikte sokaklara çıktıklarını söyledi.
Sendika üyelerinin bu etkinliği yoğun şekilde talep ettiğini belirten Çiğdem, "Bu soğuk günlerde sokak hayvanlarını yalnız bırakmayalım dedik ve bu etkinliği başlattık. Tüm toplumumuzu, tüm halkımızı sokak hayvanları noktasında duyarlı olmaya davet ediyoruz ve bu tür etkinliklere katılımlarını, desteklerini bekliyoruz." dedi.
Etkinliğe katılan gönüllülerden Betül Usta ise insanlara muhtaç bir sürü canlının bulunduğunu, onlar için sahada olduklarını dile getirdi.
Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamanın önemine dikkat çeken Usta, "Bir nebze de onların sesine ses olmak istiyoruz. Sokak hayvanlarını sadece beslemeyelim, onların haklarını da savunalım." diye konuştu.
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