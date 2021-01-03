Soylu: 200 nüfus müdürlüğü yeni konsepte dönüştürülecek
|03 Ocak 2021 19:55
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl 200 nüfus müdürlüğünün daha yeni konsepte dönüştürüleceğini belirtti.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Rize Nüfus Müdürlüğümüze yeni konsept çok yakıştı mı yakıştı. Türkiye genelinde yeni konsepte dönüştürülmeye başlanan 260 nüfus müdürlüğümüzden 160'ı tamamlandı, 100'ünün çalışmaları devam ediyor. 2021 yılı içerisinde 200 nüfus müdürlüğümüz daha yeni konsepte dönüştürülecek."
Rize Nüfus Müdürlüğümüze yeni konsept çok yakıştımı yakıştı 👏👏👏Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 3, 2021
Türkiye genelinde yeni konsepte dönüştürülmeye başlanan 260 Nüfus Müdürlüğümüzden 160ı tamamlandı 100ünün çalışmaları devam ediyor.
2021 yılı içerisinde 200 Nüfus Müdürlüğümüz daha yeni konsepte dönüştürülecek pic.twitter.com/5f9aqbazzR
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Vefat sayısı 29 gün sonra 200'ün altına düştü
03 Ocak 2021 19:05
|AK Parti'de 'reform' mesaisi
03 Ocak 2021 17:55
|Bakan Koca'dan kısıtlamaya uyan vatandaşlara teşekkür
03 Ocak 2021 17:36
|'Milletvekili danışmanları aleyhine işlem bir yok'
03 Ocak 2021 17:20
|Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e: İt ürür kervan yürür
03 Ocak 2021 15:44
|Boğaziçi Üniversitesi Rektörü: Hepimiz aynı gemideyiz
03 Ocak 2021 15:35
|Yeni yılda gözler Meclis'te olacak
03 Ocak 2021 11:08
|Sakın konuşma: CHP'den tacize uğrayan kadına baskı
03 Ocak 2021 07:29
|Çok para birikti! Yabancılar yatırım yapacak ülke arıyor
03 Ocak 2021 07:11
|Engelli çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama
03 Ocak 2021 06:21