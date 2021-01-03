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Üniversite öğrencisi kendini asarak intihar etti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, üniversite öğrencisi I.R.I. (21) evde tek başına olduğu sırada kendini koridordaki barfiks demirine çarşafla asarak yaşamına son verdi.
|03 Ocak 2021 20:05
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, üniversite öğrencisi I.R.I. (21) evde tek başına olduğu sırada kendini koridordaki barfiks demirine çarşafla asarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 17.00 sıralarında, Gebze Kirazpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi I.R.I. evde yalnız olduğu sırada koridorda bulunan barfiks demirine çarşafla kendini astı. Eve gelen ağabeyi, kardeşini asılı halde görünce 112 Acile haber verdi. Eve gelen sağlık ekibi, I.R.I.'nın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından I.R.I.'nın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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