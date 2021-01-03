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İki farklı aşı uygulanabilir mi?

Çin'den Sinovac aşılarının bir bölümü getirildi. Kısa süre içinde aşılama başlayacak. Türkiye Biontech aşısını da kullanacak. Peki bir kişi iki farklı aşıyı da yaptırabilir mi?
 03 Ocak 2021 20:09
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İki farklı aşı uygulanabilir mi?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşılama çalışmalarına kısa bir süre kaldı.

Türkiye'de hem Çin'den getirilen Sinovac aşısı hem de BionTech aşısı kullanılacak.

Peki bir kişinin iki aşıyı birden yaptırması mümkün mü?

'Bir kişinin iki farklı aşıyı yaptırmasına gerek yok'

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, ülkeler hangi aşıya ulaştıysa onunla aşılamaya başladığını belirterek şunları söyledi:

"Böyle bir şeye gerek yok. Bu şu an için mümkün de değil. Çünkü aşılar son derece sınırlı. Tüketim talep çok fazla, üretim o talebi karşılayacak durumda değil. Dolayısıyla bir kişinin her iki aşıya aynı anda ulaşması ve aynı anda yaptırması da çok mümkün görünmüyor. Bence bu aşıyı yaptırmak da yeterli çünkü şu anda mevcut olan aşıların koruyuculuğuna bakıldığında oldukça yüksek olduğu anlaşılıyor. İkinci bir aşı olmak için bir gerekçemiz de yok."

Uzmanlara göre koronavirüs aşılarının koruyuculuk düzeyleri oldukça yüksek.

Yani erişim imkanı olsa bile ikinci bir aşı uygulamasına gerek yok.
TRT
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