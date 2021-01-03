Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Esnemez köyünden hasta alan ambulans, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra yan yattı. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık personeli ile hasta ve yakını yaralandı.
|03 Ocak 2021 20:25
|+Aa- Yazdır
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Esnemez köyünden hasta alan ambulans, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra yan yattı. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık personeli ile hasta ve yakını yaralandı.
Doğubayazıt'ın Esnemez köyünden hasta alan ambulans, hastaneye dönmek için hareket ettiği sırada buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, elektrik direğine çarptıktan sonra yan yattı. Kazada 3 sağlık personeli ile hasta ve yakını yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen başka ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Uzaktan eğitime hırsız engeli
03 Ocak 2021 21:13
|Üniversite öğrencisi kendini asarak intihar etti
03 Ocak 2021 20:05
|Kıraathane sahibinin polislere cevabı 'pes' dedirtti
03 Ocak 2021 18:21
|Küçükçekmece'de veteriner hekime yumruk kamerada
03 Ocak 2021 16:36
|Müşterilerin imzalarını taklit edip, 12 milyon TL kredi çekti
03 Ocak 2021 15:21
|Tekirdağ'da işçi servisi midibüsler çarpıştı: 19 yaralı
03 Ocak 2021 15:19
|Pınar Gültekin cinayetinde 2 rapor ortaya çıktı
03 Ocak 2021 14:57
|Kalp hastası genç şadırvan girişinde ölü bulundu
03 Ocak 2021 14:49
|Bir garip kavga: Önce kavga ettiler, sonra sarılıp uzaklaştılar
03 Ocak 2021 14:13
|Şiddet uyguladığı eşini almaya giden şahıs dehşet saçtı!
03 Ocak 2021 13:43