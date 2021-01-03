Koronavirüs tedavi gören Kadir Topbaş, diyalize bağlandı
Korona virüs tedavisine entübe edilmiş şekilde devam edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesinin eski başkanı Kadir Topbaş'ın diyalize bağlanıldığı öğrenildi.
|03 Ocak 2021 20:47
|+Aa- Yazdır
Korona virüs tedavisine entübe edilmiş şekilde devam edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesinin eski başkanı Kadir Topbaş'ın diyalize bağlanıldığı öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin eski başkanı Kadir Topbaş, 16 Kasım'da kaldırıldığı özel hastanede korona virüs tedavisine başlanmış ve entübe edilmişti. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Kadir Topbaş'ın diyalize bağlandığı öğrenildi.
6 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|2021'de Güneş ve Ay'da ikişer tutulma
03 Ocak 2021 21:15
|Hayatını kaybeden Türk işçilerin cenazesi Türkiye'ye getirildi
03 Ocak 2021 20:18
|İki farklı aşı uygulanabilir mi?
03 Ocak 2021 20:09
|3 ilde tedbirler sonuç verdi, vaka sayıları düştü
03 Ocak 2021 20:07
|'Aşı olmayan vatan hainidir' diyen Prof. Sönmez'e dava açıldı
03 Ocak 2021 18:23
|Eski Cumhurbaşkanı Özal'ın heykeline maske takıldı
03 Ocak 2021 18:19
|Sahte isimle kopya! Öğrenciler bu yöntemi kullanıyor
03 Ocak 2021 18:09
|Ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 8 bin 250 lira ceza
03 Ocak 2021 16:53
|Turizmin başkentinde sahiller turistlere kaldı
03 Ocak 2021 16:27
|İzmirli genç piyanist uluslararası yarışmada birinci oldu
03 Ocak 2021 16:26