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Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.
 03 Ocak 2021 21:08
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Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş

Karşılaşmanın 12. dakikasında Beşiktaş, Mensah'la bir penaltı vuruşundan yararlanamadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 89. dakikada penaltıdan N'Koudou ve 90+6. dakikada Hasic kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 31'e yükseltti ve ligin yeni lideri oldu. En son 2018-19 sezonunun 2. haftası liderlik koltuğunda oturan Siyah-beyazlılar, 81 hafta sonra yeniden bu zevki tattı. Kayserispor ise 10 puanla sonuncu sırada kaldı.

Hafta içi oynanacak olan Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, Çarşamba günü Denizlispor'a konuk olacak; Beşiktaş ise aynı gün sahasında Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.

İLK YARIDAN ÖNEMLİ ANLAR

1' Hakem Fırat Aydınus'un ilk düdüğüyle karşılaşma Beşiktaşlı oyuncuların santrasıyla başladı.

5' Beşiktaş'ta Atiba çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti, kaleci Doğan topu kornere çeldi.

10' Beşiktaş'ta N'Koudou, Lopes'in müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

13' Beşiktaş'ta kazanılan penaltı vuruşunu Mensah kullandı, Kayserispor kalecisi Doğan bu vuruşta gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.

28' Beşiktaş'ta Welinton topu Ersin'e geri pas olarak gönderdi, Ersin topu eliyle kontrol etti, hakem endirekt serbest vuruş verdi. Daha sonra yan hakemin Brezilyalı oyuncunun topu geriye diziyle oynadığını belirtmesiyle endirekt serbest vuruş kararı iptal edildi.

40' Beşiktaş'ta Welinton, Henrique'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

45+4' Beşiktaş'ta N'Koudou'nun kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN ÖNEMLİ ANLAR

46' Hakem Fırat Aydınus'un düdüğüyle karşılaşmanın ikinci yarısı Kayserisporlu oyuncuların santrasıyla başladı.

62' Kayserispor'da Kvrzic, Josef'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

63' Beşiktaş'ta Güven oyundan çıkarken, yerini Hasic'e bıraktı.

73' Beşiktaş'ta Mensah yerini Necip'e bıraktı.

76' Beşiktaş'ta N'Koudou'nun kullandığı serbest vuruşta Josef topu arka direğe aşırdı, Larin topa dokundu ancak top auta çıktı.

81' Beşiktaş'ta Oğuzhan, Atiba'nın yerine oyuna dahil oldu.

84' Beşiktaş, N'Sakala'nın Kayserispor ceza sahasında Lopes tarafından düşürülmesiyle penaltı kazandı.

89' Beşiktaş'ta penaltıyı kullan N'Koudou, top ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 0-1

Karşılaşmanın sonuna en az 9 dakika ilave süre eklendi.

90+6' Beşiktaş, Hasic'in golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Memurlar.Net
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