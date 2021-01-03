Yeşilırmak Nehri'nde ürküten görüntü!
Samsun'un Çarşamba ilçesini iki yakaya bölen Yeşilırmak Nehri'nin su seviyesinin azalmış olması görenleri ürküttü.
|03 Ocak 2021 21:10
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Ülke genelinde ve Çarşamba çevresinde de uzun süredir yağışın olmaması, havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle nehirdeki su seviyesinde düşüş yaşandı. Kış mevsiminin içerisinde bulunulan bu aylarda havanın geçen seneye oranla sıcak olmasından dolayı suların çekilmesi vatandaşları ürkütürken, suyun yakın zamanda normal seviyeye ulaşması bekleniyor.
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