6 gün önce aşı olmuştu! Koronavirüse yakalandı
|03 Ocak 2021 21:11
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İtalya'da Covid-19'a karşı aşılamaların başlamasının ardından kötü haber geldi. Siracusa kentindeki Umberto I Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Departmanı Direktörü Dr. Antonella Franco'nun 6 gün önce Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısını yaptırmasına rağmen korona virüs testi pozitif çıktı. Dr. Franco test sonucunun ardından yaptığı açıklamada, "Pozitif çıktım ama tekrar aşı olurum. Belki aşı olmasaydım virüs bende geri dönülemez hasarlar meydana getirebilirdi" dedi.Sicilya Bölgesi Sağlık Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Dr. Franco'nun 6 gün önce Palermo'da ilk aşı olan kişilerden biri olduğu belirtildi. Doktorun, aşı olmadan önce virüse yakalanıp yakalanmadığı araştırılırken, Dr. Franco ile Palermo'ya aşı olmaya giden ekipteki sağlık çalışanları da inceleniyor.
"ANCAK 2. DOZDAN SONRA TAM KORUMA SAĞLANIYOR"
İtalya Sağlık Yüksek Kurulu Başkanı Franca Locatelli yaptığı açıklamada, Covid-19 aşısının sadece 2. dozunun uygulanmasının ardından tam koruma sağladığına dikkat çekti. Locatelli, "Bilimsel araştırmalar 1'inci dozun tam koruma sağlamadığını ve ilk dozun ardından enfekte olan kişiler görüldüğünü açıkça belirtiyor. İkinci doz aşıdan sonra tam bir korumadan bahsetmek mümkün. Bu nedenle aşı olanların da sorumlu davranışları bırakmamaları gerekiyor" dedi.İtalya'da 3 Ocak itibariyle 75 bin 327'si sağlık çalışanı olmak üzere 84 bin 730 kişiye Covid-19 aşısı yapıldı.İtalya'da toplam vak'a sayısı 2 milyon 141 bin 201'e, ölenlerin ise 74 bin 985'e yükseldi.
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