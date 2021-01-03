Uzaktan eğitime hırsız engeli

İstanbul Sultangazi'de Merkez Habipler Mahallesi'nin bazı sokaklarına internet sağlayan kablolar, hırsızlar tarafından çalındı.

2 ay önce de aynısı yaşanan mahallenin 5 sokağında yine internet erişimi yok. İddiaya göre hırsızlar kabloları eritip satıyor.

"ÇOCUKLARIMIZ UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİNE GİREMİYOR"

Mahalle sakini Hakan Taşçı, "Çocuklarımız uzaktan eğitim derslerine giremiyor. Yazık günah, azıcık vicdan. Daha önce de mahallemizde toplamda 1200 metre kablo çalmışlardı, şimdi yine çalmışlar. Ayrıca yeniden yapılan kabloları da yeniden çalmışlar. Adamlar ipe bir taş bağlayıp kabloların üzerine atıyorlar. Ondan sonra kabloları çekmeye başlıyorlar. Gidip 50 liraya 100 liraya satıyorlar'' diye konuştu.

Uzaktan eğitim alan mahallenin çocukları ise derslere giremediklerini, aile büyüklerinin cep telefonlarından internete girdiklerini belirterek, mağdur olduklarını söyledi.

Çocukların uzaktan eğitime katılamamasından şikayetçi olan mahalleli önlem için bölgeye güvenlik kamerası yerleştirilmesini istiyor.

Bölgede yeniden kablolama işlemi yapan internet firmasının yetkilileri, yaklaşık 300 metre kablo çalındığını belirtiyor.