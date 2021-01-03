1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu ilde dışarıdan gelenlere PCR testi zorunluluğu sona erdi

Bartın Valiliği, il dışından gelenlere yönelik PCR testi uygulamasının 31 Aralık 2020'de sokağa çıkma kısıtlaması başlayana kadar il dışından gelen yaklaşık 4 bin kişinin rutin HES kodu kontrolü sırasında, vaka sayısının yoğun olduğu illerden gelenlere tarama maksatlı yapıldığını, artık devam etmediğini belirtti.
 03 Ocak 2021 21:54
+Aa- Yazdır
Bu ilde dışarıdan gelenlere PCR testi zorunluluğu sona erdi

Bartın Valiliği, il dışından gelenlere yönelik PCR testi uygulamasının 31 Aralık 2020'de sokağa çıkma kısıtlaması başlayana kadar il dışından gelen yaklaşık 4 bin kişinin rutin HES kodu kontrolü sırasında, vaka sayısının yoğun olduğu illerden gelenlere tarama maksatlı yapıldığını, artık devam etmediğini belirtti.

Bartın Valiliğince internet sitesinden yapılan açıklamada, sosyal medyada, "il girişinde zorunlu PCR testi yapıldığı" şeklindeki paylaşımların yer aldığı ve bu nedenle kamuoyuna açıklama yapılmasının gerekli olduğu ifade edildi.

İl girişinde yapılan uygulamanın, izolasyon ihlallerini tespit maksatlı HES kodu kontrolü olduğu, PCR testi uygulamasının da 31 Aralık 2020'de sokağa çıkma kısıtlaması başlayana kadar il dışından tatil veya izin maksatlı gelen yaklaşık 4 bin kişinin rutin HES kodu kontrolü sırasında, vaka sayısının yoğun olduğu illerden gelenler üzerinde tarama maksatlı yapılan bir uygulama olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu uygulama sırasında ayrıca, kişilerin, pasaportsuz seyahat edilebilen ülkelerden gelip de öncesinde İngiltere bağlantısı olup olmadığı da sorgulanmıştır. 400 civarında alınan numuneden 4 kişi pozitif çıkmıştır. Sosyal medyada ve haber portallarında paylaşılan haberler artık devam etmeyen uygulamaya ilişkin görsel ve bilgilerin tekrarıdır. İl genelinde riskli meslek grupları (market çalışanı, kargo elemanı, servis elemanları, yemek dağıtanlar, berberler vb) ve il dışından gelenlerin, sağlık kontrolleri sonrasında gerekli görülmesi halinde belirli periyotlarla ikametlerinde teste tabi tutulması uygulaması olağan şekilde devam etmektedir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erzurum'da ağız diş sağlığı merkezleri yarın hizmete açılıyor
03 Ocak 2021 20:22		 HAYDİ uygulamasını indiren kişi sayısı 65 bini geçti
03 Ocak 2021 16:57
Maskesiz sağlık merkezinde girdi, ceza olarak 3 gün çalıştı
03 Ocak 2021 16:01		 Filyasyon ekipleri tatil ve kısıtlamada da sahada
03 Ocak 2021 15:28
Bakanlıklardan ortak çalışma; pilot uygulama Ankara'da başlıyor
03 Ocak 2021 13:59		 Bakanlıktan 'Ben De Okuyorum Öykü Dizisi 3-Büyülü Gökkuşağı' kitabı hakkında karar
03 Ocak 2021 12:30
Korona ile mücadelede 2020'deki sağlık yatırımları büyük katkı sağladı
03 Ocak 2021 11:11		 Tüm sağlık personelinin hizmet puanları güncellendi
03 Ocak 2021 10:14
451 bin mağdura 5,2 milyar TL tazminat
03 Ocak 2021 07:20		 Polisten kaçıp kendisini babasının iş yerine kilitleyen ehliyetsiz sürücüye ceza
03 Ocak 2021 06:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:58 - Bakan Selçuk'tan SMA tedavisine ilişkin açıklama22:52 - Stresten kaçmak için kendine ağaç ev yaptı22:48 - Kısıtlamalara uyuldu; Eskişehir'de vaka sayıları düştü22:45 - Hindistan'da AstraZeneca aşısının üreticisine ihracat yasağı22:42 - 2 doktor daha koronavirüsten hayatını kaybetti!22:31 - Bakan Koca: İlaç şirketleri çocuklarımızı kobay olarak kullanamaz
22:22 - Emekli binbaşı evinde ölü bulundu21:57 - Bitlis'te 10 sığınak ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi21:54 - Bu ilde dışarıdan gelenlere PCR testi zorunluluğu sona erdi21:46 - Çin'de Kovid-19 aşısı riskli gruplara uygulanmaya başlandı21:17 - ABD'de 'Kovid-19 rakamlarının abartıldığı' tartışması21:15 - 2021'de Güneş ve Ay'da ikişer tutulma
21:13 - Uzaktan eğitime hırsız engeli21:11 - 6 gün önce aşı olmuştu! Koronavirüse yakalandı21:10 - Yeşilırmak Nehri'nde ürküten görüntü!21:08 - Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş21:05 - 2 gencin arazide ölü bulunmasıyla ilgili 8 şüpheli tutuklandı
20:47 - Koronavirüs tedavi gören Kadir Topbaş, diyalize bağlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurun gözü aralık ayı enflasyon rakamlarında
'Salgın sona erecek, okullarda eğitime devam edeceğiz'
Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Yüz yüze eğitim ne zaman başlar?
Sakal tıraşı olmadan işe gitti, kovuldu
Kurtlar Vadisi'nin ekranlara geri döneceği iddia edildi
Sahte isimle kopya! Öğrenciler bu yöntemi kullanıyor
Gram altından 19 yılın en yüksek kazancı
Mutasyon var: İki kere dikkat!
Varank'tan açıklama: Volkswagen yatırımdan vazgeçti mi?
Vaka sayısı 10 binin altına, vefat sayısı ise 29 gün sonra 200'ün altına düştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bim'e gidip aşı soran vatandaş 6
kılı kırk yarmak 1
güldür güldür show 2
No Coke 1
tokyo 1
su içtikten 15 dakika sonra sıkışmak 1
2020 fragmandı asıl film şimdi başlıyor 4
her yılbaşında 10 dan geriye doğru sayan eleman 2
evi yanarken canlı yayın yapan kişi 1
aralık ayı sözlük puan sıralaması 3
SON İLANLAR
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı alım ilanı
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam