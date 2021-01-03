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2 doktor daha koronavirüsten hayatını kaybetti!

Koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında gösterilen Mersin'de 2 doktor daha koronavirüs kurbanı oldu. 28 yıllık anestezi uzmanı 52 yaşındaki Kemal Aslan ile 75 yaşındaki Genel Cerrah Doğan Yıldırım Kovid-19 tedavisi gördükleri hastanede hayatını kaybetti!
 03 Ocak 2021 22:42
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2 doktor daha koronavirüsten hayatını kaybetti!

Koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında gösterilen Mersin'de, 28 yıllık anestezi uzmanı 52 yaşındaki Kemal Aslan ile 75 yaşındaki Genel Cerrah Doğan Yıldırım koronavirüsten hayatını kaybetti.

20 gün önce Kovid-19 şüphesiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Anestesi Uzmanı Kemal Aslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aslan'ın kronik bir rahatsızlığı yoktu. Evli ve 3 çocuk babası olan Aslan memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan Toros Devlet Hastanesi'nden emekli olduktan sonra iş yeri hekimi olarak çalışan Genel Cerrah Doğan Yıldırım da yaşamını yitirdi. Yıldırım, evli ve 3 çocuk babasıydı. İki doktorun ölümüyle Mersin'de Kovid-19'dan ölen doktorların sayısı 6'ya yükseldi.

'MERSİN'DE DOKTOR ÖLÜMÜ ÇOK FAZLA'

Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, kentte artan doktor ölümleri nedeniyle genişletilmiş bir yönetim kurulu toplantısı yapacaklarını söyledi. Antmen, "Bugüne kadar Türkiye genelinde 99 doktor öldü. 6'sı Mersin'de. Vakaların da, ölümlerin de, hastalıkların da hep yüzde 2'si Mersin'de oluyor ama doktor ölümlerinin yüzde 5'inin Mersin'de olması çok büyük bir rakam. O açıdan acaba tedavide mi, korunmada mı ya da çok aşırı bir çalışma var da o çalışmaya bağlı insanlar ağır geçiriyor ve ölüyorlar. Bunları çarşamba günü enfeksiyon, halk sağlığı ve anestezi hocalarının olduğu genişletilmiş bir yönetim kurulu toplantısı yapacağız. Orada tartışacağız. Sorunun ne olduğu tespit etmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye geneline bakınca doktor ölümlerinin Mersin'de çok fazla olduğunu anlatan Antmen, "Adana doktor olarak bizim bir buçuk katımız ama şu ana kadar orada 2 doktoru kaybettik. Mersin'de daha az doktor olmamıza rağmen 6 doktorun ölmesi çok ciddi bir sıkıntı. Halen komada entübe olan 2 doktorumuz daha var."
Memurlar.Net
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