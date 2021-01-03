1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Hindistan'da AstraZeneca aşısının üreticisine ihracat yasağı

Dünyanın en büyük aşı üreticisi olan şirkete getirilen ihracat kısıtlamasının, gelişmekte olan ülkelere aşı sağlanmasını geciktirebileceği belirtiliyor.
 03 Ocak 2021 22:45
+Aa- Yazdır
Hindistan'da AstraZeneca aşısının üreticisine ihracat yasağı

Hindistan, kullanımına onay verdiği Oxford/AstraZeneca'nın yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısını üreten Hindistan Serum Enstitüsü'nün, başka ülkelere aşı ihracını ve özel sektör aracılığıyla aşı satmasını geçici süreyle yasakladı.

Şirket Üst Yöneticisi Adar Poonawalla, AP'ye yaptığı açıklamada, hükümetin aşının kullanımına, "Hindistan'daki kırılgan toplum kesimlerinin korunduğundan emin olana dek ihracat yapılmaması koşuluyla" onay verdiğini belirtti.

Diğer yandan aşının piyasaya sürülmesinin de yasaklandığına dikkati çeken Poonawalla, "Şu anda yalnızca Hindistan hükümetine aşı verebiliyoruz" ifadesini kullandı.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi olan şirkete getirilen kısıtlama, gelişmekte olan ülkelere aşı sağlanmasını geciktirebilir.

Hindistan Serum Enstitüsü, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) öncülük ettiği Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında ihtiyaç duyan yoksul ülkelere verilmek üzere 1 milyar doz aşı üretmeyi planlıyordu.

Şirketin COVAX'a teslim edilmek üzere Oxford/AstraZeneca aşısı ve henüz onaylanmayan ABD'li Novavax şirketinin geliştirdiği aşıdan 100'er milyon doz üretmek üzere sözleşme imzaladığına dikkati çeken Poonawalla, söz konusu sözleşmeye ek olarak 300 ila 400 milyon doz üretilmesi için görüşmeler yürütüldüğünü, ayrıca yıl sonuna kadar COVAX'a 200 ila 300 milyon doz daha aşı sağlamasının planlandığını aktardı.

İhracat yasağı nedeniyle, söz konusu ülkelere ilk aşıların ulaşmasının baharı bulabileceği öngörülüyor.

Reuters - Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
2 doktor daha koronavirüsten hayatını kaybetti!
03 Ocak 2021 22:42		 Çin'de Kovid-19 aşısı riskli gruplara uygulanmaya başlandı
03 Ocak 2021 21:46
6 gün önce aşı olmuştu! Koronavirüse yakalandı
03 Ocak 2021 21:11		 Almanya, Covid-19 kısıtlamalarını uzatmayı planlıyor
03 Ocak 2021 20:19
İki farklı aşı uygulanabilir mi?
03 Ocak 2021 20:09		 Vaka sayısı 10 binin altına, vefat sayısı ise 29 gün sonra 200'ün altına düştü
03 Ocak 2021 19:05
Kovid-19 tedavisi gören sendika başkanı, hayatını kaybetti
03 Ocak 2021 15:25		 Yoğun bakım servisi hemşireleri virüsle mücadeleyi anlattı
02 Ocak 2021 23:28
Bugün bin 713 yeni hasta tespit edildi
02 Ocak 2021 19:01		 AstraZeneca aşısı, 4 Ocakta piyasaya sürülecek
02 Ocak 2021 17:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:58 - Bakan Selçuk'tan SMA tedavisine ilişkin açıklama22:52 - Stresten kaçmak için kendine ağaç ev yaptı22:48 - Kısıtlamalara uyuldu; Eskişehir'de vaka sayıları düştü22:45 - Hindistan'da AstraZeneca aşısının üreticisine ihracat yasağı22:42 - 2 doktor daha koronavirüsten hayatını kaybetti!22:31 - Bakan Koca: İlaç şirketleri çocuklarımızı kobay olarak kullanamaz
22:22 - Emekli binbaşı evinde ölü bulundu21:57 - Bitlis'te 10 sığınak ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi21:54 - Bu ilde dışarıdan gelenlere PCR testi zorunluluğu sona erdi21:46 - Çin'de Kovid-19 aşısı riskli gruplara uygulanmaya başlandı21:17 - ABD'de 'Kovid-19 rakamlarının abartıldığı' tartışması21:15 - 2021'de Güneş ve Ay'da ikişer tutulma
21:13 - Uzaktan eğitime hırsız engeli21:11 - 6 gün önce aşı olmuştu! Koronavirüse yakalandı21:10 - Yeşilırmak Nehri'nde ürküten görüntü!21:08 - Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş21:05 - 2 gencin arazide ölü bulunmasıyla ilgili 8 şüpheli tutuklandı
20:47 - Koronavirüs tedavi gören Kadir Topbaş, diyalize bağlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurun gözü aralık ayı enflasyon rakamlarında
'Salgın sona erecek, okullarda eğitime devam edeceğiz'
Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Yüz yüze eğitim ne zaman başlar?
Sakal tıraşı olmadan işe gitti, kovuldu
Kurtlar Vadisi'nin ekranlara geri döneceği iddia edildi
Sahte isimle kopya! Öğrenciler bu yöntemi kullanıyor
Gram altından 19 yılın en yüksek kazancı
Mutasyon var: İki kere dikkat!
Varank'tan açıklama: Volkswagen yatırımdan vazgeçti mi?
Vaka sayısı 10 binin altına, vefat sayısı ise 29 gün sonra 200'ün altına düştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Siyaset 2
Gargat ağacı 2
Sobaya bir şey atıp yanışını izlemek 3
su içtikten 15 dakika sonra sıkışmak 1
Bir tek sana yazıyorum,bir tek senin için burdayım. 8
çorapla ıslak terliği giymek 2
hikaru nakamura 2
404 2
yaz dostum 2
paskalya adası 1
SON İLANLAR
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı alım ilanı
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam