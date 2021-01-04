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Pandemi nedeniyle sağlık personelinin hizmet puanı % 100 fazlasıyla hesaplanır mı?

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliği 9.maddesine göre, pandemi nedeniyle sağlık personelinin hizmet puanlarının %100 fazlasıyla hesaplanması gerekmektedir.
 04 Ocak 2021 00:04
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Pandemi nedeniyle sağlık personelinin hizmet puanı % 100 fazlasıyla hesaplanır mı?

Soru: Pandemi nedeniyle farklı birim veya farklı kurumlarda görevlendiriliyoruz, atama ve yer değiştirme yönetmeliği 9.maddesine göre, hizmet puanımızın %100 fazlasıyla hesaplanması gerekmez mi?

Cevap: Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliği 9.maddenin 4. ve 5. fıkrası gereğince; "Genel hayatı etkileyen; savaş, deprem, sel ve yangın GİBİ doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinde görev yapan personele, doğal afetin meydana geldiği tarihten itibaren, o yerde fiilen çalışılması kaydıyla Bakanlıkça belirlenen süre için en yüksek hizmet puanı % 100 fazlasıyla verilebilir. Savaş, deprem, sel ve yangın GİBİ genel hayatı etkileyen sebeplere bağlı olarak yurt içi ve yurt dışında görevlendirilen personele en yüksek hizmet puanı %100 fazlasıyla verilir. Yurt dışında başka sebeplerle görevlendirilen diğer personel, hizmet puanı en düşük yerin hizmet puanını alır." hükümleri gereğince; genel hayatı etkileyen ve ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinde ortaya çıkan ve halen devam eden Covid-19 virüsü nedeniyle Sağlık Personeli Hizmet Puanı %100 fazlasıyla hesaplanması gerektiği düşünülmektedir. Madde metninde her ne kadar pandemi denilmemiş olsa da, genel hayatı etkileyen bir durum olduğu için Pandeminin fıkrada yer alan "gibi" kapsamında olduğunu düşünüyoruz.

Hizmet Puanı Nedir?

Personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinde kullanılmak üzere, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliği kapsamındaki personel için her atama döneminden önce atamaya esas olmak üzere çalışılan yerin özelliklerinin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır. Açık bulunan ve Bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı esas alınır.

Hizmet Puanı Nasıl Hesaplanır?

Hizmet puanının hesaplanmasında İl ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tabloları esas alınır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamına giren bir kurumda veya kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan her yer ve yıl için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanı elde edilir. Bu rakama Ek 1'de bulunan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetvelinin öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur. Yeni il ve ilçeler kurulması halinde, yeni tablolar yayınlanana kadar, daha önce bağlı bulunulan il ve ilçenin puanları uygulanmaya devam edilir.

Beldelerde fiilen çalışılan her yıl için çalışılan beldenin bağlı bulunduğu ilçenin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki sıra numarasının yarısı, köylerde fiilen çalışılan her yıl için ise tamamı puan olarak hizmet puanına ayrıca eklenir.

Muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğin yapıldığı yerin hizmet puanı verilir. Askerliğini yurt dışında yapanların hizmet puanlarının hesaplanmasında bağlı olduğu birliğin bulunduğu il veya ilçenin hizmet puanı esas alınır.

Genel hayatı etkileyen; savaş, deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinde görev yapan personele, doğal afetin meydana geldiği tarihten itibaren, o yerde fiilen çalışılması kaydıyla Bakanlıkça belirlenen süre için en yüksek hizmet puanı % 100 fazlasıyla verilebilir.

Savaş, deprem, sel ve yangın gibi genel hayatı etkileyen sebeplere bağlı olarak yurt içi ve yurt dışında görevlendirilen personele en yüksek hizmet puanı %100 fazlasıyla verilir. Yurt dışında başka sebeplerle görevlendirilen diğer personel, hizmet puanı en düşük yerin hizmet puanını alır.

Geriye doğru hesaplamalarda, Bakanlığımızın hizmet puanı esaslı atama ve yer değiştirme işlemlerine geçildiği 8/6/2004 tarihindeki görev yapılan yerin idari statüsü esas alınır. Bu tarihten sonra meydana gelen değişiklikler yürürlük tarihi itibariyle hüküm ifade eder.

Hangi Hallerde Hizmet Puanı Verilmez?

Aşağıdaki hallerde personele hizmet puanı verilmez:

Kanunun 77 nci maddesi kapsamında, aile hekimliğinde sözleşmeli geçirilen süreler ile askerlik yükümlülüğü dışında aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler,

Hakkında kovuşturmaya yer olmadığına veya yargılama sonucunda beraatına karar verilenler ile soruşturma sonucunda disiplin cezası almayanlar hariç olmak üzere, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suç nedeniyle tutuklanan veya gözaltına alınanlar ile görevden uzaklaştırılanların görevleri başında geçirmedikleri süreler.
Memurlar.Net - Özel

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