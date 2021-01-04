4 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
|04 Ocak 2021 00:01
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- AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.
(Ankara/14.00)
1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
(12.00/Ankara)
EKONOMİ
1- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihaleleri gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İngiltere'de mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasında kararını açıklayacak.
(Londra)
GÜNCEL
1- Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanıklar Cemal Metin Avcı ve Mertcan Avcı'nın yargılanmasına Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Muğla/13.30)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
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