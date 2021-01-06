Misyon koruma adayları sadece mülakat sonuçlarını bekliyor

Misyon koruma sınavı için memur ve amir sınıfından 12.761 personele muvafakat verilmiş, sınav ücretini yatıran 8.269 memur sınıfı personel de yazılı sınava davet edilmişti.

Yazılı sınavı 26 Temmuz 2020 tarihinde yapılan 2020 yılı misyon koruma sınavının sonuçları 18 Ağustos 2020 tarihinde açıklanmıştı.

Mülakatların geneli ise Kasım ayı içerisinde ve bir kısmı da Aralık ayı içerisinde (yaklaşık 1 ay önce) tamamlandı. Ancak mülakat açıklanma süreci halen gerçekleşmedi.

Memur (900) ve amir (500) statüsünde toplam 1400 personel gelecek planlaması yapabilmek için tamamlanan aşamaların sonucunu bekliyor.

2020 yılı içerisinde yapılan yönetmelik değişikliğine göre ilk defa; Dışişleri Bakanlığının ayrı ayrı olarak talep ettiği amir ve memur sayısının iki katı personel genel başarı puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere mülakat sınavına çağrıldı.

Normal olarak misyon koruma görevinde bulunan amir ve memurların büyük kısmının görev süresi aylar önce tamamlandı ancak pandemi sorunu sebebiyle süreç uzadığından dolayı misyon ülkelerinde süresi dolan personel, görev uzatılması ile beraber görev yapmaya devam ediyor.

Bekleyen 1400 personelin daha fazla mağduriyet yaşamaması için bir an önce sonuçların açıklanması gerekmektedir.