Jandarma'da izinlere Covid19 engeli

Gelen emre istinaden 01 Mart 2021 tarihine kadar izinlerin kullanımı durdurulmuş olup mücbir sebepler haricinde hiç bir personele izin verilmeyecek.

Personelin mücbir sebeplerle zaruri olarak talep edecekleri mazeret izinleri için en az 3 iş günü öncesinden dilekçe yoluyla başvuru yapılacak ve hangi gerekçeyle izin talebi olduğuna dair bilgi ve belgeler kuruma verilecek.

Bu emir doğrultusunda 2021 yılı izin planlamasında Ocak ve Şubat ayında planlı izni bulunan personelin izinleri ileri bir tarihte planlama yetkisi ilçe jandarma komutanı seviyesindeki amirlere verildi.