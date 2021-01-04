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Twitter'da, Ak Partili 1400 kişinin kimlik bilgileri yayımlandı, EGM açıklama yaptı
Sosyal medyada, AK Parti ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 1446 kişinin isim, soy isim ve T.C. kimlik numaraları yayımlandı. Anadolu Ajansının geçtiği haberde, bu bilgilerin 2008'de siyasi partilerle paylaşılan seçmen verilerinden internete sızan vatandaşlara ait kişisel verilerle örtüştüğü ve yetkisiz erişimin söz konusu olmadığı tespit edildi
|04 Ocak 2021 00:49
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Sosyal medyada bazı siyasilerin kimlik bilgilerini içeren paylaşımlarla ilgili yetkisiz erişimin söz konusu olmadığı tespit edildi.
Alınan bilgiye göre, bazı üst düzey Türk yetkililerin vatandaşlık numaralarını içeren bir Twitter hesabındaki paylaşımların, yabancı ülkeden hizmet alan iki internet sitesinden yapıldığı saptandı.
Paylaşımlarda AK Parti ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 1446 kişinin isim, soy isim ve T.C. kimlik numaralarının bulunduğu belirlendi.
Bu bilgilerin 2008'de siyasi partilerle paylaşılan seçmen verilerinden internete sızan vatandaşlara ait kişisel verilerle örtüştüğü ve yetkisiz erişimin söz konusu olmadığı tespit edildi.
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