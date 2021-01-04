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İmamları fişleme dönemi

Fransa ile birlikte Avrupa'daki İslam düşmanlığının başını çeken Avusturya, cuma gününden itibaren imamları kayıt altına almaya ve fişlemeye başlamıştı. Avusturya'nın Avrupa İşleri Bakanı Karoline Edtstadler fişlemenin 27 AB ülkesinde uygulanması için çağrı yaptı. Edtstadler, "Güvenlik kuruluşları ne zaman, hangi camide vaaz verdiklerini bilmek zorunda" dedi.
 04 Ocak 2021 06:15
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İmamları fişleme dönemi

Avusturya'da aşırı sağ eğilimli Başbakan Sebastian Kurz'un iktidarı İslam karşıtı ve Müslümanları hedef alan politikalarını tüm Avrupa sathına yaymaya yönelik adımlar atmaya başladı. Kasım ayında ülkenin başkenti Viyana'da terör eylemini bahane eden Kurz yönetimi, geçen ay ülkede Müslümanları ve İslami kurumları hedef alan "Siyasal İslamı" yasadışı ilan eden bir yasa tasarısını, tepkilerin ardından revize ederek "dini saikli aşırılık" ifadesini getirmişti. Yasa tasarısıyla camileri kapatılması için yasal zemin oluşturulması hedefleniyor. Yine yasayla birlikte İslami kurumlarından yurt dışından yardım almasının da önüne geçilmesi hedefleniyor. Fransa ile birlikte Avrupa'daki İslam karşıtı siyasetin başını çeken Avusturya hükümeti geçen Cuma günü yürürlüğe giren imamları kayıt altına alma (fişleme) politikasının tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde uygulanmasına yönelik skandal bir çağrıda bulundu. Çağrı, Avusturya'nın Avrupa İşleri Bakanı Karoline Edtstadler'den geldi.

27 ÜLKEDE UYGULANSIN

Alman Die Welt gazetesinde cumartesi günü yayınlanan demecinde Avusturyalı Bakan Edtstadler, "Birçok imam, AB ülkelerinde hareket ediyor, bu yüzden güvenlik kuruluşları herhangi bir zamanda hangi camide vaaz verdiklerini bilmek zorunda" skandal ifadeleriyle imamların Avrupa çapında fişlenmesini teklif etti. Başbakan Kurz'un lideri olduğu Avusturya Halk Partisi'nin bir üyesi olan Edtstadler, camilere dış ülkelerden yardım sağlanmasına yönelik yasağın da AB üyesi 27 ülkede uygulanması talebinde de bulundu. Aşırı sağcı Avusturyalı Bakan, AB fonlarının da "İslamcı ya da anti-semit gruplara ya da yapılara gitmeyecek şekilde sıkı şekilde kontrol edilmesi gerektiğini" de sözleri arasında yer verdi. Avusturya'nın son dönemde Fransa'nın İslam'ı hedef alan siyasetine paralel adımlar attığı ve ülkedeki Müslümanlar üzerinde baskıyı artırdığı görülüyor. Fransa'da Emmanuel Macron yönetimi geçen yıl yürürlüğe soktuğu "Ayrılıkçılık karşıtı" adlı yasa ile camilerin ve İslami kuruluşların kapatılmasını da içeren sert önlemleri devreye almıştı.
Yeni Şafak
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