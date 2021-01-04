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Yazıcıoğlu suikastında Kozanlı izi: 2019 yılında iki kez aranmış

FETÖ'nün en güçlü adamlarından biri olan emniyet imamı Osman Hilmi Özdil'in (Kozanlı Ömer), Yazıcıoğlu suikastını karartmaya çalışan 'Kahramanmaraş İstihbarat'tan 2 kez arandığı ortaya çıktı. Kozanlı Ömer, suikastın yaşandığı 2009 yılında o dönem İstihbarat Şube'de görevli İsmail Kaya adına kayıtlı telefondan arandı. FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle Emniyet'ten ihraç edilen Kaya, hattın kendi adına kayıtlı olduğunu kabul ederken Özdil ile görüşen kişinin kendisi olmadığını savundu.
 04 Ocak 2021 06:40
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Yazıcıoğlu suikastında Kozanlı izi: 2019 yılında iki kez aranmış

BBP kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği 25 Mart 2009 tarihindeki helikopter kazasındaki FETÖ bağlantılarına ilişkin yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. FETÖ'nün suikasta ilk müdahalesi olarak kabul edilen "Helikopter enkazına ulaşıldığı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaralı olduğu, hastaneye kaldırılmakta olduğuna" dair asılsız bilgi notu, Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğünde hazırlanmış ve tüm Türkiye'ye yayılmıştı.

İSTİHBARAT ŞUBEDEN EMNİYET İMAMINA TELEFON

Yapılan soruşturmalarla, o dönem İstihbarat Şube'de görevli İsmail Kaya'nın adına kayıtlı 0507663.... numaralı hattan FETÖ'nün firari Emniyet imamı "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil'in kullandığı telefonun arandığı ortaya çıktı. Örgüt imamının 2009 yılı içinde 2 kez arandığı belirlendi.

NÖBETÇİ AMİRLİĞE TESLİM ETTİM

FETÖ'den ihraç edilen İsmail Kaya'ya KOM Daire Başkanlığı tarafından 18 Haziran 2020'de alınan ifadesinde, söz konusu numaradan FETÖ imamıyla kimin görüştüğü soruldu. Hattın kendi adına kayıtlı olduğunu kabul eden Kaya, Özdil ile görüşenin ise kendisi olmadığını savundu. Kaya, helikopter kazasından sonra 2009 Temmuz'da Şube Müdürü olarak atanan Mehmet Karatekin'in talimatıyla bu hattı aldığını ve nöbetçi amirliğe teslim ettiğini ileri sürdü.

ŞUBEDEKİLER KULLANIYORDU

Kaya, şunları söyledi: "Bu hat ile 2009 yılı içerisinde Kozanlı Ömer kod isimli şahısla ayını hatırlamadığım bir tarihte iki defa görüşme yapılmış, bildiğim kadarıyla bu görüşme şubemizden Kozanlı Ömer koda ait GSM hattının arandığı bilgisi tarafıma iletildi. Mahkeme, 0507663.... nolu GSM hattı ile ilgili Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğüne benim tarafımdan mı şube tarafından mı kullanılıp kullanılmadığını sordu. Şube de 2009-2017 tarihleri arasında şube hizmetleri için kullanıldığını yazılı olarak bildirdi. O tarihte şubede kim çalışıyorsa o kullanmıştır."

Dönemin Şube Müdürü Mehmet Karatekin ise kendisine sorulan söz konusu hattın kimin adına kayıtlı ve kim tarafından kullanıldığını bilmediğini iddia etti. Helikopter kazasının olduğu tarihte Ankara Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli olan Mehmet Karatekin, 670 sayılı KHK ile ihraç edildi. Karatekin ayrıca, FETÖ'nün hukuksuz dinlemelerinde adı geçerken, hakkında Ankara ve Kahramanmaraş'ta açılmış davalar da bulunuyor.

FETÖ'yü gizlemek için

Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesine ilişkin dönemin kamu görevlilerinin yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın esasa ilişkin mütalaasının eklerinde FETÖ imamı Osman Hilmi Özdil ile telefon irtibatına ilişkin dikkat çekici tespit yer aldı. 85 sayfalık ek dosyada, "Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün bu derece örgüt tarafından ilgiye mazhar olmasının da BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü ve ölümüne giden süreçte örgütün içinde bulunduğu faaliyetler ile faaliyetlerin gizlenmesi bakımından anlamlı bulunmuştur" denildi.
Yeni Şafak
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