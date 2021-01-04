Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
|04 Ocak 2021 06:30
|+Aa- Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çanakkale ve İzmir'in kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren ise Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa, Uşak, Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinde Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, vb) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Begüm, sevdiği gencin 'Bu halinle mi' sözüyle 6 ayda 52 kilo verdi
04 Ocak 2021 08:53
|Günlük hayatımızda bir kameranın görüş açısındayız
04 Ocak 2021 07:50
|Mutasyon virüsün sonunu getirebilir
04 Ocak 2021 07:30
|Stresten kaçmak için kendine ağaç ev yaptı
03 Ocak 2021 22:52
|2 doktor daha koronavirüsten hayatını kaybetti!
03 Ocak 2021 22:42
|2021'de Güneş ve Ay'da ikişer tutulma
03 Ocak 2021 21:15
|Koronavirüs tedavi gören Kadir Topbaş, diyalize bağlandı
03 Ocak 2021 20:47
|Hayatını kaybeden Türk işçilerin cenazesi Türkiye'ye getirildi
03 Ocak 2021 20:18
|İki farklı aşı uygulanabilir mi?
03 Ocak 2021 20:09
|3 ilde tedbirler sonuç verdi, vaka sayıları düştü
03 Ocak 2021 20:07