Camı kırıp evi bastı, eski sevgilisine kurşun yağdırdı
|04 Ocak 2021 07:24
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Olay, saat 02.00 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi 706. Sokakta meydana geldi. Gökhan A., kendisinden 5 ay önce ayrılan Sevgi T. ile telefonda tartıştı. Daha sonra sevgilisinin evinin önüne gelen saldırgan, kapıyı açmalarını istedi. Kapının açılmaması üzerine sinirlenen Gökhan A., evin camını taşla kırarak içeri girdi.
ÇOCUKLARI ODAYA KİLİTLEDİ
Eve giren saldırgan, sevgilisiyle baş başa görüşmek için Sevgi T.'nin çocuklarını odaya kilitledi. Burada sevgilisiyle tekrar tartışmaya başlayan Gökhan A., öfkelenerek belindeki tabancayla Sevgi T.'ye 3 el ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerden dolayı yerde kanlar içerisinde kalan talihsiz kadın ağır yaralandı. Odada kilitli kalan çocukların ihbarı üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Polis, odaya kilitlenen çocukları dışarıya çıkarırken sağlık ekibi de kalbi duran yaralı kadına olay yerinde kalp masajı yaptı. Yaralı kadın, ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Sevgi T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sevgi T.'nin 3 çocuğu vardı. Polis, olay yerinden kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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