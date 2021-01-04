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Eşe bağışlanan mallar boşanırken istenemez

Ailenin parçalanması acı ama daha acısı mal için yapılanlar... Uzmanlar, evlilik biterken, o evlilik sırasında edinilen malların ortak, bağış ve hediyelerin ise paylaşımdan muaf olduğunu söylüyor.
 04 Ocak 2021 06:50
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Eşe bağışlanan mallar boşanırken istenemez

Büyük umutlarla ve 'ömür boyu' diye başlayan evlilikler, bir bakıyoruz ki birkaç yıl, hatta birkaç ay sonra bitivermiş. Bu durum, televizyonlar aracılığıyla evlerimize kadar gelen ünlülerin dünyasında değil, yanıbaşımızda, komşumuzda, çevremizde. Bu boşanmalar sadece iki kişiyi değil, varsa çocuğu ve iki tarafın ailelerini de yıllar yılı baş etmesi gereken travmalarla baş başa bırakıyor. Bunlardan biri çocuğun velayetiyse, diğeri edinilen mallar. Evlilikte "Ne olacak canım, kimin üzerine olursa olsun" denilen mallar, boşanırken felaketlere sebep oluyor. Bu felaketlere uğramamak için bazı bilgilere ihtiyacımız var. Bunu da Avukat Selenay Tok Aslan'dan öğreniyoruz ki, evlilik sırasında bağışlanan, hediye edilen mallar, boşanma sırasında paylaşıma konu olamaz.

Malum, Türk Medeni Kanunu'nda 2002'deki değişikle eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi geçerliliği getirildi. Bu durumda eşler, aralarında sözleşme yaparak alternatif mal rejimlerini seçebiliyor. Bu tür bir sözleşme olmazsa, evlilik sırasında edinilen mallar ortak sayılıyor. Avukat Selenay Tok Aslan "Eşlerin iyi niyetle yaptıkları ortak yatırımlar 'bağışlama' adı altında hukuka aykırı olarak ellerinden alınırken, bazen de gerçekten bağışlama niyeti ile yapılan kazanımlar, boşanma sırasında 'ortak yatırımmış' gibi tasfiyeye gidiliyor" dedi ve durumu şöyle açıkladı:

¥ Kanuna göre evlilik sırasında edinilen tüm malların yüzde 50'si paylaşılmak zorunda ama kişisel mallar paylaşılmıyor.

¥ Eşler, evlilik sırasında kendilerine miras kalan, bağışlanan ve evlilik öncesinde mülkiyeti kendilerinde olan mal varlıklarını boşanma esnasında diğer eş ile paylaşmaz. Kanun bu konuda çok net. Yani kişi evlenmeden önce bir araba sahibiyse veya evliyken bir aile büyüğünden miras kaldıysa, diğer eşin burada hakkı yok. Kişiye bağışlanan mallar da aynı kapsamda.

¥ Bağışlamanın ispatı çok zor. Evlilik sırasında eşlerden birinin üzerine kayıt yapılan gayrimenkuller, boşanma sırasında eşit olarak paylaştırılıyor.

¥ Birlikte yapılan yatırımın bağışlama olmadığının ispatı için de yatırımın ortak yapıldığını gösteren banka transferleri, şahitler ve tarafların maddi gücünün ispatı büyük öneme sahip.

BAĞIŞLAMA NELERİ KAPSIYOR?

¥ Eşe doğum günü hediyesi olarak alınan ev, araba ve mücevherler,

¥ Doğum yapan eşe alınan doğum hediyeleri,

¥ Sırf vergi yükünden kaçınmak için tapuda bağış olarak gösterilen kazandırmalar,

¥ Ticaretle uğraşan eşin, çalışmayan eşine yaptığı kazandırmalar,

¥ Çalışmayan eşe, yalnızca o eşin geleceğini garanti altına almak amacı ile yapılan kazandırmalar.

CANAN ERASLAN
Türkiye
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