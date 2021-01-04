Mutasyon virüsün sonunu getirebilir
|04 Ocak 2021 07:30
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geriye dönük taramalarda, İngiltere'den gelen 15 kişide yeni mutasyonla uyumlu virüs yükü tespit edildiğini duyurdu. Mutasyonlu virüsün %70 daha bulaşıcı olduğu iddiaları kafaları karıştırsa da uzmanlar, bu durumun sanıldığı gibi olmadığını belirtiyor. Uzmanlar, virüsteki bu değişikliğin, aksine iyi yönde bile olabileceğini, mutasyonun koronavirüsün yapısını değiştirerek zamanla yok olmasını sağlayabileceğini ifade ediyor.
BULAŞICI AMA HAFİF
Gribe neden olan virüsler de her yıl mutasyona uğruyor. Koronavirüsler ise RNA virüsleri olduğu için diğerlerine göre daha fazla mutasyona uğrayabiliyor. Uzmanlar, virüsün mutasyonla daha bulaşıcı hale gelmesinin, daha fazla can kaybına neden olacağı anlamına gelmediğini vurguluyor. Yani virüsün, söz konusu mutasyonla hastalık yapma becerisini kaybetmesi de ihtimaller arasında. Bu noktada, çok kişiye bulaşsa da bu kişilerde hastalığın daha hafif seyredebileceği düşünülüyor. Ayrıca, hafif atlatılan ve çok fazla kişiye bulaşan virüsün toplumsal bağışıklığı da sağlayabileceği dile getiriliyor. Yeni mutasyon üzerinde etkin olduğu daha önce açıklanan aşı da, toplumsal bağışıklık kazanılmasında bir diğer önemli faktör. Uzmanlara göre, ölüm kaybına sebep vermeden, hafif atlatılan ve çok fazla kişiye bulaşan virüs de, aşı etkisi yapabilir. Türkiye'nin elindeki aşılarla mutasyona uğramış virüsün de bloke edilebileceği düşünülüyor.
NEŞRA DURMAZ
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