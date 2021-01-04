Kuyumcular 'sahte banknotlarla' hedefte

Kuzey Irak'tan yurda 50 ve 100 dolar ile 50 liralık toplamda 100 milyon dolar sahte banknot sokan çete, çok sayıda kuyumcu ve döviz bürosunu zarara uğrattı. Mezopotamya Para Sayma Makinelerinin sahibi Duran Kılınç gazetemize yaptığı açıklamada "Bu sahte paraları, 3 Suriyeli piyasada dolaştırıyor. Banknotların sahteliğini algılayamayan para sayma makinelerinin Alman üreticisiyle temasa geçtik.

Acil koduyla sistemi yenileyerek makineleri güncellediler. Böylece sahtekarlığın önüne geçtik" dedi. Türkiye ve Avrupa'da yayımlanan Juwelier +90 isimli kuyumcu dergisinin genel yayın yönetmeni Erdinç Yusuf Türköz de "Almanya'da da 50'şer avroluk sahte banknotlara rastlandı. Türk kuyumcular uyanık olsun. Makinelerinin üreticilerini uyarsınlar" diye konuştu.