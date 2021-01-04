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Ticarete büyükelçi dopingi

Türkiye'nin büyükelçilik, daimi temsilcilik, başkonsolosluk gibi dış temsilciliklerinin sayısı 248'e ulaştı. Son yıllarda Afrika, Asya ve Latin Amerika'da ciddi atak yapıldı. Ticaret böylece yüzde 27 oranında yükseldi.
 04 Ocak 2021 08:10
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Ticarete büyükelçi dopingi

Türkiye son yıllarda dış temsilcilik sayısını yükselterek, dünyanın en büyük diplomatik ağa sahip beşinci ülkesi oldu. Bu hamle ekonomiye de olumlu yansıdı. Türkiye, yeni büyükelçilik açtığı ülkeler ile ticaret hacmini artırdı. Merkez Bankası'nın 39 ülkeyi incelerek yaptığı çalışmada, yeni büyükelçilik açılan ülkelerde ticaretin yüzde 27 oranında arttığı tespit edildi. Afrika, Asya ve Latin Amerika açılımları çerçevesinde atılan adımlar ikili ticarete önemli katkı sundu. Afrika kıtası ülkelerine gerçekleştirilen ziyaretler, kurulan yakın ilişkiler ve yeni dış temsilcilikler sayesinde, buralarla ticaret dört kat yükseldi. Asya Pasifik ve Latin Amerika ülkelerinde ise 10 kat artış yaşandı.

YENİLERİ AÇILACAK

Özellikle son dönemde Afrika ülkelerinde dış temsilcilik sayısını arttıran Türkiye, bu yıl içinde Togo ve Gine'de büyükelçilik açacak. Ayrıca bu yıl yine Sırbistan'ın Yeni Pazar kentinde başkonsolosluk; Irak'ın Necef ve Kerkük şehirleri ile İngiltere'nin Manchester kentinde, Türk konsolosluğu açılması planlanıyor. Türkiye'nin 2002'de 163 olan dış temsilcilik sayısı; bugün itibariyle 142 büyükelçilik, 13 daimi temsilcilik, 91 başkonsolosluk, bir konsolosluk ajanlığı ve bir ticaret ofisi olmak üzere, toplam 248'e ulaştı. Bu yıl dış temsilcilik sayısının 250'ye çıkarılması planlanırken; 2023'e kadar 275'e yükseltilmesi hedefleniyor. Türkiye dünyada Çin (276), ABD (273), Fransa (267 ) ve Japonya'nın (249) ardından, en geniş beşinci diplomatik ağa sahip ülke konumunda...

SELÇUK BÖKE
Türkiye
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