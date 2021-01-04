Kasım ayında benzin ve motorin satışları yükseldi

BAKAN KOCA: İLAÇ ŞİRKETLERİ ÇOCUKLARIMIZI KOBAY OLARAK KULLANAMAZ Sosyal medyada, Sağlık Bakanlığının SMA hastaları için gen ilacını almadığı, gen ilacının değerinin 75 milyon TL olduğu iddia edildi. Bu iddia, siyasilerce de gündem edilince, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaptı. Bakan Koca, 1100 SMA hastası için 2 milyar TL'lik ilaç masrafı yapıldığını, İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı