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Begüm, sevdiği gencin 'Bu halinle mi' sözüyle 6 ayda 52 kilo verdi

Antalya'da, sevdiğini söylediği gencin 'Bu halinle mi' sözüne üzülen Begüm Cansu Karadağ (23), 6 ayda 120 kilodan 68 kiloya düştü.
 04 Ocak 2021 08:53
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Begüm, sevdiği gencin 'Bu halinle mi' sözüyle 6 ayda 52 kilo verdi

Düzenli spor ve diyet yaparak kilo verdiğini söyleyen Begüm Cansu Karadağ, 60 kiloya kadar zayıflayıp, fit vücuda sahip olmayı hedeflediğini söyledi. Spor ve diyetle kısa sürede fiziğini forma sokarak, hızla kilo verdiğini anlatan Karadağ, kilo mücadelesine nasıl başladığını şöyle anlattı:

"Benim zayıflama kararı almamın nedeni, platonik aşık olduğum bir çocuktu. İsmini artık anmak istemiyorum, aylar önce bir cesaretle yanına gidip kendisini sevdiğimi söyledim. O da bana, 'Bu halinle mi' karşılığını verdi ve reddetti.

O sözleri beni çok rencide etti. Günlerce ağladım. O günden sonra uzun süre depresyona girdim. Ailemin yönlendirmesiyle spor ve diyete başladım. 68 kiloya kadar zayıfladım. 6 ayda bu kiloyu verdim. Hedefim 60 kiloya inerek hatlarımı düzgünleştirmek. Kilo verirken, vücudumun sarkmasını istemiyorum. Bu nedenle kardiyo ve fitness yapıyorum. Mankenlik ajansına kaydoldum ve gelecekte iyi bir model olmak istiyorum."

Kilo vermeden önce giydiği eşofmanlarına ve elbiselerine baktığında aradaki farkın kendisini motive ettiğini dile getiren Karadağ, "O zamanlar giydiğim bir eşofmanımın içine şimdi benimle bir arkadaşım daha girer. Aslında orta boyda bir kız arkadaşımın kilosu kadar zayıfladım" dedi.
DHA
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