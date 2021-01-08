2020'de ilana çıkılmamıştı. 2021'de PMYO ilanı olacak mı?
|08 Ocak 2021 14:05
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Her yıl YKS sonuçlarının açıklanmasına müteakip alım duyurusu gerçekleşen Polis Meslek Yüksekokulları için 2020 yılı içerisinde pandemideki artış sebebiyle ilana çıkılmadı.
Polis Akademisi tarafından Polis Meslek Yüksekokulları için son yıllarda lise mezunlarından 2500 kişilik alım yapılmaktadır.
Kısa süre önce gelen lisans ve ön lisans mezunları için 8 bin kişilik 27.dönem POMEM ilanından sonra PMYO adayları da alım yapılmasını talep ediyor.
Lise mezunu polis adayları, gelecek planlamalarına yön vermek için Polis Akademisi tarafından, alım olup olmayacağı konusunda açıklama yapılmasını istiyor.
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